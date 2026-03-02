

“S'il y avait eu l'union, on aurait gagné”

Tahiti le 23 mars 2026 - Les quatre listes en lice au second tour des municipales à Moorea ont fait leur bilan. Toutes regrettent de ne pas s’être allié : “70% de la population était pour le changement (…). Il faut que cela nous serve d’exemple.” Mais l’heure n’est plus au regret car leur désunion a conduit Evans Haumani a rempilé pour sept ans. Certains ont d’ores et déjà annoncé ne pas vouloir siéger au conseil municipal “si c'est pour être dans la minorité, on ne peut rien faire”.



Evans Haumani a obtenu une très large majorité au sein du conseil municipal de Moorea-Maiao avec 24 sièges sur les 33. Christiane Kelley a obtenu quatre sièges, Ataria Firiapu trois et Réginal Haring deux. Le changement qu’ils souhaitaient tous ne s’est finalement pas produit. En cause : leur division. Tous se sont réunis ce lundi pour faire l’analyse des résultats obtenus.



Ataria Firiapu assure que “on aurait bien aimé avoir une autre configuration”. De son côté Réginal Haring assure vouloir être une “opposition constructive, c'est la meilleure façon de faire avancer les choses (…) parce que parfois, des bonnes idées peuvent venir de l'opposition”.



Temaire Chavey qui n’a obtenu aucun siège si dit “satisfaite des résultats (…) parce que c’est une nouvelle équipe, on est quand même content d'être arrivé au deuxième tour car on ne nous y attendait pas du tout”. Cette dernière reconnait que le “nūna’a a choisi”.



Pour ce qui est de siéger au conseil municipal, Réginal Haring a annoncé la couleur : il n’y siégera pas. “Si c'est pour être dans la minorité, on ne peut rien faire donc je pense que je laisserai la place à quelqu'un d'autre.”



De son côté, Christiane Kelley assure qu’en tant que tāvana déléguée de Paopao, avec Rahiti Buchin, tāvana délégué de Te’avaro, ils siégeront au sein du conseil municipal. Haapiti, troisième commune dans laquelle sa liste a obtenu la majorité, dimanche, n’a, pour l’instant, pas encore décidé qui siégera. “Normalement c’est Benoît Tarahu puisque nous avons eu un seul siège à Haapiti (…). Finalement, nous aurons quatre sièges Tavini huiraatira au sein du conseil municipal.”



Certains se demandent déjà si Moïse Ruta et Julien Tuariihionoa resteront dans la minorité jusqu’à la fin de leur mandat, avec leur tête de liste Ataria Firiapu… à moins qu’ils ne succombent au chant des sirènes, d’ici 2033.

Christiane Kelley “Nous n'avons pas su ranger notre égoïsme et trouver un consensus” “On ne va pas se mentir, on est déçus de ne pas avoir gagné la commune de Moorea-Maiao. On était persuadé que la majorité des personnes voulait un changement, cela s'est traduit dans leur vote (…). C'est malheureux de voir que c'est une petite commune, Papetoai, qui a fait la balance (…) parce que finalement, 70 % de la population voulait un changement et le maire a été réélu avec 30 %. C'est une sacrée leçon de vie pour nous, nous n'avons pas été capables de trouver un consensus pour partir ensemble et se focaliser sur le fait que la majorité de la population voulait un changement. Nous n'avons pas su ranger notre égoïsme et trouver un consensus pour partir ensemble. Nous n'avons pas su faire ça. C'est vraiment malheureux.



Déception aussi, parce que quand on regarde les six communes, il y a trois communes de notre côté, donc nous auront trois maires délégués, Te’avaro, Haapiti et Paopao. Et Papetoai, Maiao et Afareaitu sont du côté de Evans. Si nous étions toujours sur la proportionnelle, nous aurions été majoritaires dans ce conseil municipal, parce que Haapiti a sept sièges, Te’avaro cinq sièges et nous neuf sièges c’est ce qui est malheureux dans ce genre d’élections.”

Réginal Haring “Le résultat a montré que s'il y avait eu l'union, on aurait gagné” “Je pense que ce sont les groupes qui étaient en dessous qui ont fait défaut. J’ai demandé l'alliance, personne n'a voulu me suivre. Voilà, il faut être clair. Maintenant, il faut accepter sa défaite (…). On ne s’est pas retiré puisque les autres ne voulaient même pas discuter, donc, ça servait à rien. Autant tenter le coup, et ça fait aussi une expérience pour nous. Quand on est quatrième, ce n'est pas la peine de courir. De toute façon qu’il ait eu quatre listes ou cinq cela n’aurait rien changé (…). La vraie leçon, c'est l'humilité, et surtout, je pense que j'ai mené une très, très bonne équipe, on était une famille unie, et je pense qu'on aurait pu faire de belles choses. Aujourd’hui dans notre cœur, on n'a pas perdu, parce qu'on était vraiment là, avec notre cœur, pour essayer de faire quelque chose, pour ces gens qui sont vraiment dans la misère, c'est ce que je vais retenir de cette expérience.”

Ataria Firiapu “Il faut que cela nous serve d'exemple la prochaine fois” “Un peu déçu des résultats quand on participe à une élection on y va pour gagner. Les regrets seront permanents pendant sept ans mais il faut accepter les résultats. Si on se base sur les pourcentages, 70 % de la population était pour le changement (…). Il faut que cela nous serve d’exemple la prochaine fois. On se concertera en avance, et non pas lors de l'entre-deux-tours car c'est assez compliqué.

La configuration est telle qu'on sera dans la minorité, mais constructive. J'ai hâte de voir l'installation du conseil municipal et puis de voir la première ambiance car elle donnera déjà un cap, c’est-à-dire est-ce qu'il sera pour un travail collectif et participatif pour nos projets ? Je le souhaite pleinement (…). J’espère que ce ne sera pas une répétition des 12 années qu'on vient de vivre, on essaiera de se concerter avec la minorité. J’espère que par rapport aux trois maires déléguées de la minorité, il y aura beaucoup plus de respect dans nos échanges et surtout qu'on puisse trouver un consensus pour faire avancer les sujets de Moorea.”

Rédigé par Vaite Urarii Pambrun le Lundi 23 Mars 2026 à 20:28 | Lu 712 fois



