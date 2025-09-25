

Russell Soaba : “Un projet différent se dessine pour l'ensemble du Pacifique”

Tahiti, le 15 octobre 2025 - Russell Soaba, auteur papou et professeur de littérature dans son pays, a déjà signé de nombreux romans, des nouvelles ou bien encore des poèmes. Ses écrits collectent, archivent et font durer sa culture orale. Premier lauréat de la résidence d’écriture de l’Association des éditeurs de Tahiti et des îles, il s’est remis à écrire en 2022.



L’auteur papou Russell Soaba trouve le thème du salon 2025 tout à la fois “passionnant” et “stimulant”. Car “l'Océanie a quelque chose que le monde entier devrait connaître. Elle est plus vaste que l'Europe, me dit-on, et c'est plus qu'une simple remarque géographique.” Russell Soaba se réfère aux paroles d’Albert Wendt et d’Epeli Hau'ofa, “on sent qu'un projet différent se dessine pour l'ensemble du Pacifique”. “Il y a des gens qui y vivent. Chacun représente une communauté. Et cette communauté a une âme, pour ainsi dire. La littérature nous permet de découvrir cette âme. Nous sommes tous là pour cela.”



Pour lui, ce qui se passera après et ce qui adviendra demain est une question importante à considérer. “Dans mon pays, la littérature écrite, ou ce qui a été écrit et ce qui est écrit, n'a pas encore mûri et n'est pas encore suffisamment lu dans le monde entier”, même si les éditeurs locaux font leur part. “Le plus triste, c'est que peu de gens, en Papouasie Nouvelle-Guinée, prennent l'écriture et la littérature au sérieux.” Nos quelques rares auteurs tiennent bon pour “le bénéfice de ceux qui veulent apprendre avec nous” et pour “nous aider à préserver notre culture sous forme de livre en espérant que les générations futures regarderont en arrière et deviendront sages de cette façon”.



Russell Soaba est un auteur qui a déjà signé de nombreux romans, des nouvelles ou bien encore des poèmes avant de faire une pause. “J'ai failli abandonner en raison d'autres engagements”, avoue-t-il. La résidence d’écriture de l'Association des éditeurs de Tahiti et des îles, dont il a été le premier lauréat océanien, l’a remis en selle. “Une véritable révélation.” Aux Marquises, où il a séjourné pendant un mois, il a été “profondément inspiré” par ce qu’il y a vu et appris.



Il a relu certains de ses textes déjà rédigés se demandant comment les améliorer en vue d’une publication. Accompagné par la traductrice Mireille Vignol, il s’est senti “entre de bonnes mains”. Et c’est ainsi qu’est né Drôle d’oiseau, un recueil de douze nouvelles parues chez Au Vent des îles en début d’année. L’ouvrage, que Russell Soaba présentera au salon, est imprégné de la Terre des hommes et de l’élan offert aux auteurs par l’association. “J'ai accepté cette résidence afin de faire connaître à tous les habitants du Pacifique les formidables programmes proposés aux écrivains.” Russell Soaba, professeur et auteur, est aussi un guide.

