Rurutu infestée par le virus de la tristeza des agrumes

Tahiti, le 08 février 2023 – Après des analyses montrant la présence de CTV à Rurutu, le conseil des ministres de mercredi a classé l'île en tant que zone infestée. Elle fera désormais l'objet d'un programme de lutte officielle contre ce virus des agrumes.



Le conseil des ministres de mercredi a classé l'île de Rurutu en zone infestée par le virus de la tristeza des agrumes (CTV). L’île est dorénavant l'objet d'un programme de lutte officielle. "Dans le cadre de la surveillance sanitaire de nos îles, la Direction de la Biosécurité (DBS) procède régulièrement à des contrôles et à des prélèvements pour détecter la présence d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux animaux”, explique le compte rendu du conseil des ministres, mercredi. C'est à la suite d'une mission à Rurutu et de plusieurs prélèvements sur des plants d'agrumes que des analyses ont révélé la présence de ce phytovirus. Heureusement, “peu d'arbres sont contaminés et un plan de lutte pourra normalement contenir voire éradiquer ce virus” estime le communiqué gouvernemental. Cette maladie, qui est transmise par des pucerons et par des végétaux porteurs asymptomatiques, attaque les plantes de la famille des Rutaceae, dont les agrumes et les kumquats font partie.



La décision de classer Rurutu en île infestée, va entrainer les mesures particulières. Notamment, l’interdiction du transport des plants d'agrumes et de kumquats vers les îles non infectées. La circulation de ces plants sur l'île est aussi interdite. Ces mesures doivent permettre d'éviter l'introduction et la dissémination du CTV sur Rurutu et entre les îles.