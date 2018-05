Rugby, lutte - Focus sur Vaveaiti Barff : " Mon rêve, c'est le rugby professionnel "

Quels sont tes objectifs ?



« Mon rêve, c’est de faire du rugby à 7 en professionnel dans les grandes équipes, pourquoi pas faire partie de l’équipe de France féminine de rugby à 7, cela reste mon objectif principal. Pour la lutte, c’est toujours bien d’avoir un bagage du type BF1, cela peut être un plus, un projet pour plus tard, pourquoi pas. »



Le rugby féminin n’est pas vraiment développé à Tahiti ?



« On a une équipe féminine au rugby club de Pirae, on fait des tournois face aux garçons. Récemment, une équipe de Faa’a s’est également présentée donc on peut faire des matchs avec elles aussi. Chez nous, c’est U19-U20, chez eux c’est sénior. (…) Je ne fais que du rugby à 7 depuis l’âge de 13 ans. En juillet, une sélection U19 se préparera pour partir sur un tournoi en Nouvelle Calédonie. »



Quelques mots sur tes études sportives ?



« Je suis très contente que la filière ait été ouverte cette année car sinon j’aurais été obligée de partir. Je fais partie de la première promo, je suis en première année. Quand j’ai vu la filière STAPS s’ouvrir à Tahiti, c’était une opportunité à ne pas rater. Je suis vraiment épanouie dans le sport, dans les études. L’étude du corps, les techniques, les activités sportives, c’est la vie de rêve. »



Un dernier mot, un remerciement ?



« Oui, je remercie l’organisation et une dédicace spéciale pour mon coach de lutte Daniel Ray dont c’est l’anniversaire. Pour ton anniversaire, je t’ai ramené la médaille d’or ! Je passe un coucou à mon coach du rugby Fred Monteil, à mon équipe, à ma classe et à ma famille. » Propos recueillis par SB