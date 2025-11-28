

Rugby à XV - Paea et Papeete se retrouvent en finale

Tahiti, le 8 décembre 2025 - Ce samedi, au stade de la Punaruu, se jouaient les demi-finales de la coupe de rugby à XV. Qualifiés directement, Papeete, Punaauia, et Faa’a retrouvaient Paea, qui était parvenu à se défaire de Moorea lors du match de barrage il y a 15 jours. La surprise est venue des Manu Ura, vainqueurs des favoris de Faa’a (12-10). Papeete, pour sa part, a dominé sa rencontre face à Punaauia, 34 à 14. La finale s’annonce très indécise.



Ce samedi soir, au stade de la Punaruu, nouvel antre du rugby polynésien, se jouaient les demi-finales de la coupe de Polynésie de rugby à XV. Deux affiches étaient au programme : le Punaauia Rugby Club contre le Papeete Rugby Club, puis le Paea Manu Ura Rugby Club face au Faaa Rugby Aro. Qualifiés directement grâce à leur classement la saison dernière, Papeete, Punaauia et Faaa retrouvaient Paea, dernier qualifié après son succès en barrage contre Moorea, pour un dernier carré très équilibré.



Papeete en finale



Lors de la première demi-finale opposant Papeete à Punaauia, le match a mis du temps à se décanter. Malgré une longue période en supériorité numérique, Punaauia n’a pas su trouver les solutions pour concrétiser ses temps forts. “C’est vrai que l’on n’a pas su marquer quand il le fallait”, a reconnu François Duval, joueur de Punaauia. “On a même joué à 15 contre 12 et, malgré ça, on n’a pas réussi à se détacher. À la mi-temps, on est à 7-7 et, lorsqu’ils ont récupéré leurs cartons jaunes, cela a été plus compliqué. Le début de deuxième mi-temps nous a été fatal et on n’a jamais pu revenir.”



Une seconde période totalement à l’avantage des hommes du coach Woan Toofa, dont la conquête a fait la différence. “On avait travaillé en fonction de notre adversaire”, a-t-il débriefé. “On les connaît bien et on avait perdu nos deux derniers matchs contre eux. On a commis beaucoup de fautes, cela aurait pu nous coûter cher. Mais on a su être patients et, grâce à notre conquête, on a trouvé les solutions.” Score final : 34-14.



Manu Ura crée la surprise



Passés par un barrage maîtrisé malgré un effectif réduit, les Manu Ura, champions en titre de la coupe, se sont invités à la fête des phases finales. Mais face à eux se dressait l’ogre de Faa’a. Et ce sont bien les jaune et vert qui prenaient les devants, 3-0, dans une première mi-temps dominée par la défense et conclue sur une pénalité. Mais les violet et blanc revenaient rapidement au score, portés par le gros travail de leurs avants. 5-3 à la pause. “Nos avants ont vraiment fait un gros match” a analysé le coach Hitiarii Teore. “Le ballon était glissant, donc ce n’était pas évident de déplacer le jeu. On a pris le dessus grâce à nos mêlées et sur quelques touches où nous avons récupéré des ballons sur les lancers adverses.”



Faaa reprenait l’avantage grâce à un essai transformé (5-10), mais une nouvelle fois, les avants des Manu Ura permettaient à leur équipe de franchir la ligne. Après une touche gagnée, le maul violet et blanc emportait tout sur son passage, provoquant une faute décisive de Faa’a. L’arbitre n’hésitait pas à accorder un essai de pénalité, offrant la victoire à Paea : 12-10.



Du côté de Faa’a, la déception est immense, même si l’on promet de rebondir pour le championnat à XV. “C’est vrai qu’on est déçus d’avoir perdu. On a été dominés en mêlée et imprécis en touche. On a perdu beaucoup de motivation quand le match a été décalé au dernier moment. On a eu quelques blessés qui nous ont manqué, surtout devant, mais Paea mérite sa victoire”, a déclaré la présidente de Faa’a Rugby Aro, Tihani Tokoragi.

Rédigé par Manu Rodor le Lundi 8 Décembre 2025 à 15:25 | Lu 807 fois



