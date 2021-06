Royal Carribean retarde une croisière après la découverte de huit cas de Covid

New York, Etats-Unis | AFP | mercredi 16/06/2021 - Le croisiériste Royal Carribean International a dû retarder de près d'un mois le voyage inaugural de son nouveau paquebot après la découverte de huit cas de Covid parmi l'équipage.



Baptisé "Odyssey of the Seas", le navire devait embarquer ses premiers passagers en Floride le 3 juillet. Sauf nouveau report, ce sera le 31 juillet, a annoncé le patron de la compagnie sur Facebook.



"Pendant un test de routine, huit membres d'équipages ont reçu des résultats positifs au Covid-19", a détaillé Michael Bayley.



Les 1.400 employés censés embarqués pour les croisières étaient bien tous vaccinés au 4 juin.



Les cas positifs "ont été détectés après la vaccination mais avant qu'elle ne devienne complètement efficace", a indiqué M. Bayley. Six étaient asymptomatiques et deux ont eu des symptômes modérés.



L'ensemble de l'équipage est désormais en quarantaine pour 14 jours.



Le croisiériste a aussi repoussé un voyage test prévu fin juin.



"Même si c'est décevant, c'est la bonne décision à prendre pour la santé et le bien-être de notre équipage et de nos clients", a estimé M. Bayley.



Elle intervient quelques jours après l'annonce de deux cas de Covid-19 à bord du Celebrity Millennium, un des premiers bateaux de croisière à voguer en Amérique du Nord depuis le début de la pandémie. Le navire avait quitté Sint Maarten, la partie hollandaise de l'île caribéenne de Saint Martin, le 5 juin.



L'équipage comme les passagers étaient pourtant vaccinés, avait alors précisé Royal Caribbean Group, l'entreprise qui chapeaute les marques Royal Caribbean International, Celebrity Cruises et Silversea Cruises.



Les Centres de prévention et de lutte contre les maladies (CDC), principale agence fédérale de santé publique des Etats-Unis, ont diffusé début mai de nouvelles règles devant permettre aux croisiéristes de reprendre la mer sous des conditions strictes depuis un port du pays.



Celebrity Edge, du croisiériste Celebrity Cruises, est censé être le premier bateau de croisière à embarquer des passagers aux Etats-Unis depuis le printemps 2020. L'embarquement est prévu pour le 26 juin, à Fort Lauderdale en Floride.