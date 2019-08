Rohfritsch veut replacer le punu pua’atoro en PPN

PAPEETE, le 16 août 2019 – Le vice-président en charge de l’Economie, Teva Rohfritsch, a confirmé mercredi à Radio 1 qu’il souhaitait « rouvrir le débat » pour replacer le punu pua’atoro sur la liste des produits de première nécessité (PPN), dont il a été retiré il y a tout juste six mois.



L’information a été révélée mercredi soir par Radio 1, le gouvernement réfléchit à un retour du punu pua’atoro dans la liste des PPN, dont il a été retiré en février dernier pour être placé dans la liste des produits de grande consommation (PGC). Le vice-président en charge de l’Economie, Teva Rohfritsch, a confirmé à nos confrères qu’il souhaitait « rouvrir le débat » en raison de la flambée des prix du punu pua’atoro ces derniers mois.



Comme pour la taxe sur les produits sucrés votée en décembre 2018 et aménagée six mois plus tard en juin dernier, c’est l’argument de l’impact sur le « panier de la ménagère » qui est avancé pour justifier ce rétropédalage. Teva Rohfritsch précise qu’il entend faire prochainement la proposition en conseil des ministres de la réinscription du punu pua’atoro en PPN : « C’est quand même un élément phare dans l’alimentation des Polynésiens. Je souhaite que le débat soit rouvert. Peut-être qu’on a été un peu vite en la matière », explique le vice-président sur Radio 1.



Lors du dernier compte-rendu du conseil des ministres, le gouvernement avait déjà décidé d’accorder des avantages fiscaux à la société Copa, filiale du groupe Wane, en raison de l’érosion des ventes de punu pua’atoro par la conserverie locale.