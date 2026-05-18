

Riveta sur un siège éjectable à Rurutu

Tahiti, le 9 juin 2026 – Le rapporteur public a conclu à une annulation des élections municipales, mardi, et à un retour aux urnes à Rurutu. Lors des dernières municipales des “pressions” ont été exercées sur les électeurs ayant donné “procuration” par les colistiers de Frédéric Riveta qui avaient également mené une distribution de leur propagande électorale, la veille du scrutin.



Les électeurs de Rurutu devraient retourner aux urnes prochainement. C’est en tout cas le sens des conclusions rendues mardi en audience par le rapporteur public du tribunal administratif qui a prôné l’annulation des élections municipales pour cette île des Australes.



Rappelons qu’en mars dernier, le maire sortant Frédéric Riveta avait été élu dès le premier tour avec 989 voix (50,2%). Son rival, Jacques Chong, avait obtenu 635 voix arrivant en seconde position. C’est lui qui saisit aujourd’hui le tribunal administratif pour dénoncer l'irrégularité du scrutin où la liste de Frédéric Riveta a obtenu “un excédent de seulement trois voix au-dessus de la majorité absolue”, a constaté mardi le rapporteur public du tribunal administratif.

“Pressions” des élus pour “les procurations” Sur les neuf irrégularités dénoncées par Jacques Chong, le rapporteur public n’en a retenu que deux qui aux yeux de son avocat, Stanley Cross, “paraissent quand même importantes” : des “pressions” exercées par des adjoints au maire sortant, sur des électeurs ayant donné “procuration”. Les élus leur avaient demandé “de changer de mandataire” au bénéfice d’électeurs “qui allaient voter pour le maire”, indique l’avocat. Le requérant, Jacques Chong, dispose d’attestations de ces personnes ayant reçu des pressions des élus.



Le second grief retenu par le rapporteur public concerne la distribution, par des colistiers de Frédéric Riveta, de propagande électorale au domicile même des électeurs, la veille du premier tour des élections municipales, en totale violation du code électoral. “Le vendredi soir à minuit, on fait plus de campagne. Et il se trouve que la liste du maire sortant a continué à faire campagne, a continué à distribuer des professions de foi, le samedi, c'est-à-dire la veille du scrutin. Et rien que sur ces deux irrégularités, le rapporteur public a conclu à l'annulation des élections de la commune de Rurutu”, précise Stanley Cross

“Nous sommes prêts pour diriger Rurutu” Rappelons que Frédéric Riveta est tāvana depuis plus de 30 ans, et “on va en parler dans les chaumières puisque c'est la première fois qu'il y a un recours au niveau de Rurutu”, indique l’avocat.

Interrogé à la sortie du tribunal, Jacques Chong s’est dit satisfait que “ces irrégularités aient été [reconnues] (…). On s’est levé pour la vérité et aujourd’hui on a gagné. Cela suffit de mentir au nunaa”. Il affirme que cela n’a pas été “facile” pour lui et son groupe mais “nous sommes tous égaux devant la loi et donc je n’ai pas peur de l’Homme ; la seule personne que je crains c’est Dieu”. Il précise qu’’il va aller rendre compte de cet avis du rapporteur public aux électeurs de Rurutu, ce mercredi. “Regardez ce qui a été décidé ce jour (…) et allons de l’avant (…) rassemblons-nous car tous ensemble nous allons y arriver (…). Nous sommes prêts pour diriger Rurutu.”



Le tribunal administratif doit rendre sa décision le 23 juin et Jacques Chong le sait : elle a de grandes chances d’être conforme aux conclusions rendues par le rapporteur public, mardi.

Rédigé par Vaite Urarii Pambrun le Mardi 9 Juin 2026 à 13:34 | Lu 865 fois



