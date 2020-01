Risque "possible" mais "faible" d'introduction du coronavirus en Polynésie

Contacter le Samu Centre 15 en faisant état des symptômes et d’un séjour récent à Wuhan, ou plus généralement en Chine, afin de bénéficier d’une prise en charge médicale adaptée.

De porter un masque chirurgical lors de contacts avec d’autres personnes.

De se laver régulièrement les mains (solution hydro alcoolique) et d’utiliser des mouchoirs jetables.

A l’heure actuelle, le risque d’introduction en Polynésie française de ce virus est considéré comme possible mais de faible probabilité. Le ministère de la santé et de la prévention en lien avec les services de l'Etat, les ministères du tourisme, de l’éducation et des transports supervise la mise en œuvre mesures de prévention en Polynésie française. Bien qu’il n’y ait aucun vol direct en provenance de Chine, des mesures de prévention sont en cours et les informations à destination des voyageurs sont réévaluées en fonction de la situation épidémiologique.Les services d’urgence, les établissements hospitaliers et les professionnels de santé sont informés sur la situation et les recommandations. Ils disposent des matériels et des procédures adaptés à la prise en charge de patients susceptibles d’être contaminés par le coronavirus. Les moyens habituels de situation d’urgence sanitaire sont prêts et peuvent être mobilisés rapidement si besoin.B.P. 2551, 98713 Papeete - TAHITI, Polynésie française - Rue des Poilus Tahitiens, à l’étage de la Direction de la santé Tél. : 40 46 00 92 - Fax. : 40 46 00 14 - [email protected] Le ministère de la santé et de la prévention rappelle, pour les personnes qui auraient séjourné en Chine récemment, les précautions à prendre en cas de signes d’infection respiratoire (fièvre, toux et difficulté respiratoires) :Il est recommandé dans ce cas :Il est fortement recommandé d’éviter tout déplacement en Chine. Des informations complémentaires seront prochainement disponibles sur le site de la Direction de la santé https://www.service-public.pf/dsp/ et sur sa page Facebook. Pour plus d’informations, consultez la page https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus où vous pourrez retrouver l’ensemble des informations sur le nouveau coronavirus.(1) Source : Centre opérationnel de régulation et de réponse aux urgences sanitaires et sociales, daté du 25 janvier 2020.