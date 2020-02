Risque d'introduction du coronavirus "possible"

Tahiti, le 6 février 2020 - La possibilité de l'introduction du coronavirus en Polynésie est avérée, selon le dernier bulletin de l'autorité de surveillance sanitaire. La dengue, elle continue sa propagation constante.



L'organisation mondiale de la santé (OMS) avait désigné le coronavirus comme une "urgence de santé publique de portée internationale". Si elle ne parle pas encore de pandémie, mais de "phase d'épidémie avec de multiples foyers", le risque d'introduction au fenua est "possible" selon le dernier bulletin de veille de l'autorité de surveillance sanitaire en Polynésie, publié mercredi.



Via ce bulletin, les autorités sanitaires locales admettent que l'animal vecteur du virus "n'est pas identifié à ce jour et de nombreuses incertitudes demeurent sur le mode de transmission et les facteurs de risque associé". Toutefois, la transmission interhumaine est avérée, même si "les données disponibles à ce jour ne permettent pas d'évaluer le degré de facilité avec laquelle le virus se transmet d'homme à homme".



Les recommandations des autorités sanitaires concernent principalement les personnes ayant séjourné en Chine, ou ayant été en contact étroit avec un cas confirmé de 2019-nCoV et présentant des symptômes respiratoires. Il leur est demandé de porter un masque chirurgical lors de contacts avec d'autres personnes, d'utiliser des mouchoirs jetables, de se laver régulièrement les mains avec une solution hydro-alcoolique et de contacter le Samu au 15 en cas de symptômes, pour une prise en charge rapide et optimale.