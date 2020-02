Rishi Sunak, propulsé à 39 ans ministre des Finances britannique

Londres, Royaume-Uni | AFP | jeudi 13/02/2020 - Rishi Sunak, 39 ans, a été propulsé jeudi ministre des Finances britannique, une ascension fulgurante pour le jeune hindou qui a fait carrière dans la finance avant de choisir la politique.



Sa promotion a été rendue possible par le départ fracassant du titulaire du poste, Sajid Javid, en désaccord avec Boris Johnson sur la composition de ses équipes. Poids lourd du gouvernement, M. Javid, un eurosceptique de 50 ans, a démissionné car il refusait de se séparer de ses conseillers comme l'exigeait le chef du gouvernement.

Rishi Sunak était jusqu'à présent secrétaire en chef du Trésor. A moins de 40 ans, il devient la première personne née dans les années 1980 à obtenir l'un des quatre postes les plus importants du gouvernement (Premier ministre, Finances, Affaires étrangères et Intérieur). Il manque de peu le titre de plus jeune ministre des Finances, dont peut se targuer George Osborne, nommé à 38 ans à ce poste en 2010.

Il est aussi le premier hindou Chancelier de l'Echiquier. Quand il avait fait son entrée comme député à la Chambre des Communes, il avait prêté serment sur le Bhagavad Gita, un texte sanskrit sacré.

Sortant souriant du 10, Downing Street, la résidence du Premier ministre britannique, où il s'est entretenu avec Boris Johnson, jeudi midi, le trentenaire élancé a rejoint le Trésor.

"Ravi d'être nommé, beaucoup de choses à faire, merci beaucoup", s'est-il contenté de dire aux journalistes présents.

- Sacrifices -

Né le 12 mai 1980 à Southampton, sur la côte sud de l'Angleterre, M. Sunak est l'aîné de trois enfants nés de l'union d'un médecin généraliste travaillant pour le système de santé public et d'une pharmacienne. Nés en Inde, ses grands parents ont émigré en Afrique orientale britannique dans les années 1960.

Rishi Sunak a étudié et travaillé au Royaume-Uni et à l'étranger.

Il a fréquenté le Winchester college, un très chic pensionnat pour garçons, et étudié la politique, la philosophie et l'économie dans les prestigieuses universités d'Oxford, en Angleterre, et de Stanford, aux Etats-Unis.

"Mes parents ont fait beaucoup de sacrifices pour que je puisse étudier dans de bonnes écoles", explique-t-il sur son site, ajoutant que cela l'a poussé à s'investir pour l'accès de tous à l'éducation. Il a dirigé une école et été membre du conseil d'administration d'un grand club pour la jeunesse.

Avant d'entrer en politique, Rashi Sunak travaillait dans la finance. Il a cofondé un grand groupe d'investissement, travaillant avec des entreprises basées dans la Silicon Valley comme à Bangalore.

"Du travail dans la petite pharmacie de ma mère à mon expérience dans la création de grandes entreprises, j'ai constaté que les responsables politiques devraient soutenir la libre entreprise et l'innovation pour assurer notre prospérité future", explique-t-il sur son site internet.

Il a épousé la fille d'un des cofondateurs de l'entreprise de services informatiques indienne Infosys, le richissime N. R. Narayana Murthy. Il avait rencontré son épouse Akshata en Californie, où le couple a vécu avant de s'installer au Royaume-Uni. Ils ont deux filles.

Rashi Sunak a été élu député pour la première fois en 2015 à Richmond, dans le Yorkshire (nord de l'Angleterre) et réélu en 2017 et 2019. Il a été nommé secrétaire en chef du Trésor en juillet 2019, après avoir été secrétaire d'Etat chargé des collectivités locales.

Cet amateur de cricket et de football vit à Kirby Sigston, un village situé dans le Yorkshire du nord.