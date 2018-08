Réussite pour les élèves de prépa HEC du lycée Gauguin

PAPEETE, le 27 août 2018. La prépa HEC du lycée Paul Gauguin est satisfaite des résultats de ses élèves aux concours d’entrée aux grandes écoles de commerce nationales. A la rentrée 2018, 39 étudiants ont choisi cette prépa.



La prépa HEC du lycée Paul Gauguin prépare les étudiants polynésiens aux concours d’entrée aux grandes écoles de commerce nationales. L'établissement scolaire se réjouit des résultats de ses élèves aux derniers concours.



Teva Garbet intègre l’EDHEC, 3e au classement mondial 2018 selon le Financial Times ; Chléo Dupire obtient SKEMA BS, 6e au rang national selon l’hebdomadaire économique Challenges ; Claire Daviet choisit NOEMA, 7e selon le même classement ; Kalani Chonfont, Faehau-Puta Heiana, Coralie Girard et Alice Morchais sont à KEDGE, 8e toujours selon Challenges. 52% de la promotion intègre ainsi l’une des écoles situées dans le top 15 national (Montpellier BS, ESC Rennes…).



Les autres étudiants n’ont pas démérité puisqu’ils sont eux aussi admis dans les écoles supérieures de Commerce qui les intéressaient (ESC La Rochelle, ICN Business School, INSEEC Business School). L’un d’entre eux, conformément à ses vœux, a opté pour un cursus en troisième année de licence à l’Université, sans perdre d’année de formation dans le supérieur.



Ces étudiants, issus de la voie ES et S, ont saisi l’opportunité de préparer ces concours en restant à Tahiti, en bénéficiant notamment du soutien de leurs familles, souvent crucial pour la réussite de ces concours nationaux très exigeants. Ils poursuivent un cursus d’au moins trois ans dans l’hexagone qui leur permettra d’obtenir le grade de Master Grandes Ecoles.



A la rentrée 2018, 39 étudiants polynésiens sont dans le cursus CPGE ECE du lycée Paul Gauguin. Ils comptent eux aussi réaliser leurs projets de formation et, à terme, leurs objectifs professionnels en s’insérant dans les différents secteurs du monde économique.