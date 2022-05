Retrouvailles des peuples à Taputapuātea

Raiatea, le 4 mai 2022 – En attendant l’arrivée des pirogues Hokule’a et Hikianalia, les délégations hawaiiennes ont été accueillies à Taputapuātea mercredi matin, en présence de Papa Maraehau, Jean Mere Tavaearii, tāvana Thomas Moutame et les sages de l’île.



Une cérémonie a été organisée sur le marae de Taputapuātea mercredi matin pour accueillir les délégations hawaïennes, en attendant l’arrivée de Hokule’a et Hikianalia. L’événement s’est fait en présence de Papa Maraehau, Jean Mere Tavaearii, tāvana Thomas Moutame et les sages de l’île. Après l’accueil de la délégation, Randie Fong, de la délégation hawaïenne, a dirigé la cérémonie du ‘ava. Il a notifié que la racine utilisée avait été plantée par le ministre de la Culture, Heremoana Maamaatuaiahutapu, et le navigateur Nainoa Thompson, président de la Polynesian Voyaging Society. Il a ensuite offert le ‘umete de la cérémonie du ‘ava, une rame et un hameçon pour célébrer les retrouvailles des peuples. Les festivités ont ensuite continué sur le marae dit des 'Ōpū-Teina, situé en bord de mer et consacré aux branches cadettes qui sont parties naviguer dans le vaste Pacifique. C’est donc tout naturellement que les Hawaiiens se sont recueillis dessus.



Jean Mere Tavaearii, médiateur du patrimoine au ministère de la Culture, explique cet accueil : “C’était un événement imprévu. Normalement on était prêts pour recevoir Hokule’a et Hikianalia, mais elles ont eu du retard. Or il y a ces délégations hawaïennes qui sont venues, on ne pouvait pas les laisser. Havai’i est un peuple d’accueil, on se devait de les recevoir. Et puisque leurs ancêtres sont partis de cette île de Havai’i, c’est un honneur pour nous de recevoir, non des invités, mais de la famille. Ils reviennent chez eux. Je pense que nos ancêtres sont heureux de voir que leurs enfants sont revenus sur leur île."