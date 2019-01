Rétrospective culture : que s'est-il passé en février 2018 ?

L’univers est grand, le sien est compliqué", tel est le titre du show de Jovany. Cet humoriste raconte en 70 minutes son histoire, son parcours et ses mémoires figés entre souvenir et fabulation. Celui que certains ont baptisé le Jim Carrey français sera les 23 et 24 février sur la scène du Grand théâtre de la Maison de la culture.