Retraites: "c'est la réforme ou la faillite", lance Attal

Paris, France | AFP | lundi 06/02/2023 - Les retraites "c'est la réforme ou la faillite" a lancé lundi le ministre délégué aux Comptes publics Gabriel Attal en ouverture du débat à l'Assemblée sur la réforme des retraites, sur laquelle son collègue du Travail Olivier Dussopt s'est dit prêt à des "améliorations".



"N'ayons pas peur de le dire : en matière de retraites, mesdames et messieurs les députés, c’est la réforme ou la faillite !", a déclaré M. Attal devant l'Assemblée.



Il s'est dit "désireux d'agir pour les Français qui travaillent", pour "cette classe moyenne" et "courageuse qui, à force de matins fatigués et de journées bien chargées, n'ont, le temps de leur vie active, que leur travail pour faire vivre leur famille et faire tourner leur pays".



"Le coeur de cette réforme, et nous l’assumons, c’est bien le travail", a-t-il résumé.



Il a fustigé à gauche "le camp de l'asphyxie fiscale et du blocage", qui a une "obsession de taxer". Et à l'extrême droite, le "camp du mensonge et des privilèges", en accusant notamment Marine Le Pen de vouloir supprimer le compte pénibilité ou maintenir les régimes spéciaux de retraite.



Il a aussi invité les députés de la majorité qui "hésitent" à voter la réforme. "Discutez, proposez, amendez, mais à la fin : votez cette réforme", pour notamment "faire primer l’intérêt général sur l’intérêt électoral".



Avant lui, Olivier Dussopt a admis savoir "les désaccords qui persistent" mais s'est dit ouvert à des "améliorations", dans un discours chahuté par les oppositions, au point de devoir s'en remettre à une interruption de séance avant de reprendre.



"Le débat va s'ouvrir et nous voulons rester ouverts aux améliorations en intégrant, nous l'avons montré, la revalorisation des petites pensions des retraités actuels, ou en avançant plus récemment encore sur les carrières longues ou la question des seniors", a-t-il affirmé.



"Nous allons regarder les propositions de tous les groupes politiques qui se sont inscrits dans une logique de proposition", a ajouté le ministre.



Il a notamment cité l'extension déjà annoncée du dispositif des carrières longues à ceux qui ont commencé à travailler avant 21 ans, une demande insistante des députés LR, dont certains estiment qu'elle n'est pas encore totalement satisfaite.



Parmi les points sur lesquels le texte pourrait bouger, le ministre s'est dit favorable à ce que "les parlementaires puissent suivre pas à pas la mise en oeuvre de cette réforme", grâce notamment à "un bilan à mi-parcours en 2027", demandé par les députés LR, mais aussi du camp présidentiel (Modem et Horizons).



Olivier Dussopt a affirmé également la volonté du gouvernement "d'aller plus loin" pour améliorer l'emploi des seniors", avec de nouvelles obligations quand des entreprises "ne joueront pas le jeu".



"Il nous faut aller plus loin dans l'acquisition de droits nouveaux pour les femmes, pour les stagiaires, pour les apprentis", en favorisant notamment les rachats de trimestre, a-t-il ajouté.