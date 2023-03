Retraites : FO et FSU ne parviennent pas à rassembler

Tahiti le 15 mars 2023 – Les syndicats de fonctionnaires d’État affiliés FO et FSU ont mobilisé une quarantaine de manifestants contre le projet métropolitain de réforme des retraites, devant le haut-commissariat mercredi matin, tandis que les établissements scolaires concernés par ce mouvement affichaient taux de gréviste de 7,63% en Polynésie. Après le vote favorable au projet de réforme par la commission mixte paritaire de l’Assemblée nationale, une seconde mobilisation s'est déroulée mercredi de 18 heures à 20 heures.



Les syndicats de fonctionnaires d’État affiliés FO (Force ouvrière) et FSU (Fédération syndicale unitaire) ont mobilisé une quarantaine de manifestants, devant le haut-commissariat mercredi matin. Une mobilisation à Papeete en réponse à l’appel national contre le projet métropolitain de réforme des retraites. Parallèlement à cette mobilisation, le taux de gréviste enregistré sur l'ensemble des établissements scolaires a été mesuré à 7,63% mercredi. Avec 8,56% d’enseignants mobilisés dans le 1er degré et 6,81% dans le 2nd. Des chiffres nettement inférieurs à ceux enregistré mardi lors de la manifestation des syndicats Unsa Fenua et l’Unsa Éducation Polynésie, avec 25,69% de gréviste dénombrés dans les établissements scolaires du fenua.

“Nous on suit l’appel national, c’est clair, on n’a pas voulu devancer ou faire autrement. Ce qui est sûr c’est qu’il faut qu’on se positionne. Il faut qu’on soit entendu. Aujourd’hui ce n'est pas facile parce qu’on est mercredi. Les collègues enseignants ne vont peut-être pas s’arrêter de travailler pour une demi-journée”, a estimé Yannick Harua, le représentant syndical des enseignants du 1er degré à la SNUipp-FSU.



Si les organisations syndicales ont mardi et mercredi manifesté séparément, une nouvelle mobilisation devant le haut-commissariat est prévue jeudi de 8 heures à 11 heures, qui devrait cette fois-ci réunir l’ensemble des syndicats d’agents de la fonction publique d’État de Polynésie française.

Double mobilisation Dans la nuit de mardi à mercredi, les 14 parlementaires de la commission mixte paritaire se sont accordés, à Paris, sur une version commune du projet de réforme des retraites. Ce texte doit être soumis ce jeudi au Sénat puis à l'Assemblée nationale. En réaction à ce dernier vote, les syndicats affiliés FO et FSU ont décidé de prolonger leur mobilisation de mercredi, devant le monument aux morts de 18 heures à 20 heures. “À la base, on avait demandé à pouvoir manifester jusqu’à 22 heures parce que le Sénat devait commencer à voter aux alentours de cette heure-là en métropole”, précise John Mau, le secrétaire général du SNUipp. “On est forcément déçus. On attend le vote de l’Assemblée qui aura lieu jeudi. Quoi qu’il en soit on manifeste”, s’est de

son côté désolée Karine Lejeune, la secrétaire territoriale du Snetaa-Fo. De retour au monument aux morts en soirée, les manifestants n’étaient plus qu’une vingtaine affiliés FSU et FO à se mobiliser. “Ce rendez-vous tardif, c’est pour interpeller nos parlementaires polynésiens, qui vont être amenés à voter. L’objectif ce soir c’est de leur dire de voter contre”, a défendu John Mau.



“Si la réforme passe à l’Assemblée ou si le gouvernement use du 49.3, on continuera à se mobiliser pour le retrait de ce texte. C’est l’appel qu’on a reçu de notre confédération nationale. Au niveau de l’éducation et au niveau national, le dernier préavis de grève nous couvre jusqu’au 30 avril”, annonce Maheanuu Routhier, secrétaire général Snetaa-Fo. La réforme qui prévoit notamment le recul d’âge de départ à la retraite de 62 à 64 ans, doit obtenir un vote favorable du Sénat et de l’Assemblée ce jeudi pour être adoptée. Dans le cas contraire le président de la République Emmanuel Macron a menacé mercredi de dissoudre l’Assemblée nationale.

Rédigé par Guillaume Marchal le Mercredi 15 Mars 2023 à 17:20 | Lu 458 fois