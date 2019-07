Retour en images sur la soirée du 4 juillet du Heiva i Tahiti

La cérémonie d'ouverture annonce le début des concours de chants et de danses. Elle met à l'honneur l'ensemble des groupes de chants et de danses - qui porteront dignement les couleurs de leur commune ou de leur thème -, ainsi que les membres du jury sur la scène de To'atā.



Le rāhiri, qui est associé solennellement à cette rencontre, est une cérémonie ancestrale organisée traditionnellement en prélude d'événements importants.



Symbole de paix et de sérénité, le rāhiri scelle l'engagement de chacun à se respecter mutuellement jusqu'à l'issue du concours. Cette brève cérémonie fait renaître le caractère sacré des festivités et offre un moment vibrant d'intensité et d'émotions aux participants aussi bien qu'au public, qui ressent toute la ferveur qui anime les concurrents du Heiva.







(texte de La Maison de la Culture)