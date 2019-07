La troupe Hura Mai inspirée par l’arc-en-ciel

Taputea, te hono a papa



"La trame naît d’une rencontre. Une rencontre qui provoque l’apparition de Taputea. Teraiterai, le jeune enfant et Moemoeā, la jeune fille sont à l’honneur. Une amitié se tisse entre les deux protagonistes. En grandissant, le jeune garçon se noie dans une fierté insurmontable et se détourne d’une des valeurs fondamentales qu’est le respect. Ils souhaitent sillonner avec dévouement cette destinée mais en vain. Plus tard, la jeune femme se résout à se retirer face aux actes malsains de Teraiterai. C’est alors qu’elle se remémore des paroles de sa défunte grand-mère, suscitant en elle le choix de regagner le chemin qui lui est sagement destiné à travers les éléments qui surgissent de chaque tâche auquel l’Univers conspire", indique le thème. "Pourtant, l’Univers décide de les réunir à nouveau. Moemoeā, à l’occasion, l’invite avec ferveur à baisser la garde et changer à savoir : mettre fin à toute cette calomnie et emprunter, ensemble, la même direction. C’est le devoir de Taputea. L’homme ne semble pas faiblir. Néanmoins, il reste attentif face aux propos de son amie qui s’avèrent bien ancrés dans un coin de sa tête. Un grand vide s’est installé en lui, notamment l’absence de cette amitié. Or sa fierté et son égoïsme le gagnent. Un jour, il rejoint le rivage et se retrouve pris dans ses pensées. Il prend le temps d’observer ce qui l’entoure et c’est le déclic !



Il renifle les effluves de la mer, le vent qui chevauche son corps et le bruissement des feuillages que le vent entraîne. Il voit des gens heureux autour de lui. C’est alors qu’il s’interroge : "Comment gagner le respect si je n’en éprouve pas moins à mon égard ni à celui d’autrui ?" Il se résout donc à lever le voile et témoigne sa reconnaissance éternelle devant les bienfaits de la vie, pour lui et son entourage. Une fois de plus, il retrouve Moemoeā. Là encore, l’arc-en-ciel se dessine. Toutes ces couleurs resurgissent bien plus que jamais dans ce firmament. Moemoeā comprend que son ami se résigne et accepte enfin leur destinée. Convaincus de marcher ensemble, ils ne forment plus qu’un en ce monde que peu prenne le temps d’écouter et d’observer."