

Retailleau ne ferme pas la porte à un retour au gouvernement

Paris, France | AFP | mardi 06/10/2025 - Le patron des Républicains Bruno Retailleau a affirmé mardi qu'il ne fermait pas la porte à un retour de son parti dans le gouvernement, à condition qu'il s'agisse d'une "cohabitation" avec la macronie et que LR "ne se dilue pas" dans le camp présidentiel.



Les Républicains sont prêts "à gouverner à une condition: c'est que ce soit un gouvernement que j'appellerai de cohabitation" avec la macronie, a affirmé Bruno Retailleau, invité de Europe 1-CNews.



La nomination, il y a un an, du LR Michel Barnier à Matignon est déjà "une forme de cohabitation", a-t-il dit, sans préciser s'il revendiquait le poste de Premier ministre pour son parti.



A l'inverse, il a qualifié l'équipe gouvernementale, présentée dimanche par Sébastien Lecornu et qu'il a fait voler en éclats en menaçant de démissionner, comme le reflet "d'une hyper-présidence" d'Emmanuel Macron.



Bruno Retailleau a rejeté l'accusation de vouloir rester à tout pris au gouvernement pour conserver un poste.



"Allez-y, citez-moi le nombre de personnalités qui depuis 1958 (date de la fondation de la Ve République), nommées ministre d'État, ministre de l'Intérieur, ont refusé?", s'est-il emporté.



Il a attribué sa décision de claquer la porte au fait que Sébastien Lecornu ait "caché" la nomination de Bruno Le Maire à la Défense, l'ancien ministre de l'Economie étant accusé par LR d'avoir provoqué un endettement massif de la France.



"On nous a traités, nous, partenaires de ce fameux socle commun, comme on disait à l'époque, comme si on était prêt à avaler toutes les couleuvres", a-t-il déploré.

