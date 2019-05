Résultats du jeu concours Rubicolor : Les 21 heureux gagnants

PAPEETE, le 29 mai 2019. (COMMUNIQUE) Le grand jeu concours RUBICOLOR touche à sa fin. Le tirage au sort a eu lieu le mercredi 29 mai 2019 en direct sur Radio 1 et Tiare FM. La grande gagnante de la croisière à bord du RUBY PRINCESS et des billets d’avion AIR NEW ZEALAND est Vahinerii TEATAFAARERE. Les heureux gagnants des 20 pochettes cadeaux de tickets à gratter d’une valeur unitaire de 5.000F.CFP sont MARII Tepeva, TEVERO Gabriel, MAI Mileta, PERRY Patrick, LEE Thong Fat, TAHUHUTERANI Maurice, FAAITE Teumere, HORT Louise, KONG FOU Pimili, TEIKITUTOA Odette, JENNINGS Vaiteani, CERAN JERUSALEMY Rose, REID Lena, SALMON Tauatea, BARTOS Tina, TAHUTINI Edwige, MITI Leonita, TENIARO Kauani, TEEHU Angelina et BAMBRIDGE Nanihi.



Les gagnants pourront récupérer leurs cadeaux à partir du vendredi 31 mai 2019 au Fare Loto à Papeete avec leur pièce d’identité. Pour les gagnants des îles nous enverront les cadeaux directement dans le point de vente de l’île pour Huahine, Ua Pou et Bora-Bora.



Le jeu concours RUBICOLOR de la Pacifique des Jeux a été organisé en partenariat avec Tahiti Infos, Radio 1, Tiare FM, Air New Zealand.



Rendez-vous lundi sur le réseau de la Pacifique des Jeux pour jouer à la Ruche de la Chance ! Jeu interdit aux mineurs.