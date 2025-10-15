

Restaurer les coraux, sauver les oiseaux

Tahiti, le 7 novembre 2025 – Porté par la FAPE avec le soutien de dix entreprises, le Fonds Natura Porinetia a bénéficié à sept associations dans le cadre d’un premier appel à projets en faveur de l’environnement. Focus sur le site pilote du futur réseau de jardins coralliens de Tama no te tairoto inspiré par Marc Cizeron à Afaahiti, ainsi que sur le centre de soins pour les oiseaux du Fenua de SOP Manu inauguré en juillet à Toahotu.





Dans le cadre du premier appel à projets du Fonds Natura Porinetia porté par la Fédération des associations de protection de l’environnement (FAPE) Te Ora Naho, sept associations lauréates ont été soutenues financièrement par des entreprises privées pour réaliser des actions variées (lire encadré ci-dessous). Ce vendredi, les projets de deux associations, chacune attributaire d’une enveloppe de 350.000 francs, ont été présentés à plusieurs membres et partenaires dans le cadre du suivi des opérations en cours ou réalisées.

​Un réseau de jardins coralliens

Première étape chez Marc Cizeron, propriétaire d’une pension de famille à Afaahiti. Ce passionné prend autant soin de son jardin que du lagon : depuis plus de vingt ans, il arrache le surplus d’algues brunes et repique à la main les morceaux de coraux à l’abandon. Le résultat est saisissant lorsqu’on compare les alentours à sa zone d’intervention, où 18 espèces de coraux vigoureux ont été identifiées avec l’appui de l’association Tama no te tairoto, qui souhaite soutenir et promouvoir cette démarche accessible à tous.



“Le fonds Natura Porinetia nous a aidés à équiper Marc avec des bacs, des gants et un appareil photo étanche pour lui permettre de documenter chaque semaine la fixation des coraux selon leur espèce”, explique Vetea Liao, co-fondateur et directeur Tama no te tairoto, qui combine son expertise scientifique à l’expérience de Marc Cizeron, capable de dater le bouturage de chacun de ses coraux. “L’objectif, c’est de produire des documents simples pour expliquer la méthode et le projet aux touristes pour les sensibiliser, voire les encourager à participer à l’entretien. À terme, on aimerait dupliquer cette initiative à d’autres pensions, en sachant qu’on est déjà sollicités par des particuliers qui veulent s’y mettre devant chez eux ou qui le font déjà. On veut que ce soit un projet participatif, que chacun s’implique dans une démarche écocitoyenne pour améliorer la santé des récifs frangeants, qui sont les premiers impactés alors que ce sont des zones de nurserie”, poursuit le biologiste et photographe. Une recherche de fonds complémentaire se profile pour mener ce projet à bien.





​Soigner les oiseaux polynésiens

Après cette immersion, cap sur les airs au siège de la Société ornithologique de Polynésie (SOP) Manu, à Toahotu, pour la présentation d’une seconde action d’importance en matière de préservation de la biodiversité locale. Mobilisée sur le terrain depuis de nombreuses années, l’association est désormais dotée d’une salle de soins en bonne et due forme après des travaux d’aménagement allant de la peinture au revêtement du sol, en passant par la climatisation et tous les équipements nécessaires, dont une pharmacie complète et une balance, outil indispensable pour suivre l’évolution du poids des animaux. Un appel aux dons avait également été lancé via la fondation Anāvai.



“Le centre est opérationnel depuis juillet”, indique Samantha Renault, soigneuse d’oiseaux sauvages depuis quinze ans, principalement à La Réunion, en charge de la mise en œuvre de ce projet de création d’un centre de soins pour les oiseaux de Polynésie. “C’est un rêve qui se concrétise ! On peut s’occuper des oiseaux dans un cadre adapté tant pour eux que pour nous. C’est propre et ils sont en sécurité pour prendre des forces avant de reprendre leur envol. En ce moment, nous avons neuf pensionnaires : deux jeunes noddis et un poussin, une jeune gygis, deux jeunes pigeons verts et trois pétrels de Tahiti. On est déjà à 410 oiseaux signalés et pris en charge depuis le début de l’année”, conclut-elle. Un projet parmi d’autres pour l’équipe de SOP Manu, mobilisée sur tous les fronts à Tahiti et dans les îles pour protéger les oiseaux du Fenua.



​Fonds Natura Porinetia : sept lauréats en 2025 Créé en 2024, le Fonds Natura Porinetia est un dispositif de financement porté par la Fédération des associations de protection de l’environnement (FAPE) Te Ora Naho. Il est abondé par des entreprises privées souhaitant accompagner des associations avec la garantie de mise en œuvre et de suivi des projets. Le premier appel à projets a été lancé entre janvier et mars 2025. Entre avril et mai, sept lauréats ont été sélectionnés parmi les 17 candidatures en lice et les projets ont été lancés. Outre Tama no te tairoto et SOP Manu, on retrouve Tāhei ‘autī ia Mo’orea (création d’un sentier pédagogique autour du ‘uru), Ia vai ma noa Bora Bora (développement d’une ressourcerie durable), Tuihana (gestion de sentiers botaniques sur le plateau de Temehani Rahi), Dauphins de Rangiroa (tourisme d’observation éthique et durable) et Oceania (circuit d’observation des cétacés avec panneaux). Pour cette première édition, le montant total des aides versées s’élève à 3,4 millions de francs avec des attributions comprises entre 350.000 et 750.000 francs par association grâce à la participation de dix entreprises. “En janvier, nous allons faire le bilan financier et moral, qui sera présenté aux donateurs, puis on repartira sur un deuxième appel à projets”, annonce Jean-Claude Foglia, trésorier de la FAPE et responsable du Fonds Natura Porinetia.

