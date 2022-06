Résidence d'artiste à Paris : les 4 lauréates dévoilées

TAHITI, le 31 mai 2022 - Titaua Peu, Leia Chang Soi, Patricia Beaudet et Tevaite Denk-Senni sont les quatre artistes admises au programme de résidence de quatre mois à la Cité internationale des arts à Paris. L’annonce a été faite ce mardi à l’occasion d’une conférence de presse.



Pour la deuxième année consécutive, quatre artistes polynésiens vont pouvoir bénéficier d’une résidence d’artistes à la Cité internationale de Paris. Ce sont : Titaua Peu, Leia Chang Soi, Patricia Beaudet et Tevaite Denk-Senni. Elles prennent la suite de Taina Calissi, Tafetanui Amatai, Tahea Drollet et Romain Picardi retenus en 2021.



Concrètement, cette résidence se traduit par la prise en charge du transport, de l'hébergement pendant quatre mois, par la remise d’une bourse mensuelle et l’accompagnement artistique et professionnel. Heremoana Maamaatuaiahutapu, ministre de la Culture, rappelle que cette initiative est le fruit de plusieurs années de négociations ente la Polynésie et la Cité internationale.



Les lauréates ont été sélectionnées par un jury sur la base de la qualité de leur projet, de leur motivation, de la contribution de la candidature au rayonnement artistique de la Polynésie française. La directrice de la Cité internationale comptait parmi le jury qui a pu affiner ses attentes grâce au retour des artistes polynésiens partis en 2021. Ces derniers ont rapporté avoir quelques difficultés à s’adapter une fois sur place. La Cité internationale compte en effet, près de 300 résidents en permanence " ce n’est pas l’hôtel ni les vacances, il faut se vendre, se faire une place parmi d’autres, se faire remarquer ", insiste le ministre de la Culture.



Titaua Peu, Leia Chang Soi, Patricia Beaudet et Tevaite Denk-Senni sont prévenues. Elles sont heureuses de pouvoir saisir une elle opportunité. Elles partiront en août.



Tevaite Denk-Senni : "J’ai soif d’échanger"



Elle a grandi dans les îles et, après avoir eu une vie professionnelle d’enseignante, a choisi de tout quitter pour vivre de son art. " J’ai toujours rêvé d’être une artiste ", confie-t-elle. C’était en 2016. Elle est autodidacte et assure régulièrement des expositions à Tahiti. Il y a deux ans, elle a eu la chance de réaliser la grande fresque du tunnel de Papeete. Elle a travaillé en collaboration avec un artiste international. Elle est sortie "grandie" de ce partage. Depuis, elle a " soif d’échanger ". Elle attend de cette résidence de pouvoir s’ouvrir à d’autres pratiques, d’autres techniques, d’autres manières de voir et penser. Elle n’attend pas de se réinventer mais de se renouveler.





Patricia Beaudet, elle a hâte de s’immerger dans "cette ruche d’artistes"



Passionnée depuis toujours par le dessin et la peinture, elle est autodidacte. Elle peint à l’huile depuis 25 ans. Elle a bien essayé d’autres techniques mais est toujours revenue à cette pratique. Elle travaille la nuit, dans son atelier, à la lumière de la bougie. L’abstraction est son mode d’expression. Depuis peu, elle tend à faire de plus en plus de grands formats. La résidence sera pour elle une occasion de rencontrer des galeries, des créateurs en tout genre. Elle espère pouvoir découvrir de nouvelles techniques inaccessibles en Polynésie. Elle a hâte de s’immerger dans cette " ruche d’artistes " qu’est la Cité internationale.



Leia Chang Soi : "mon rêve depuis toujours est de faire une BD"



C’est la plus jeune des lauréates. Leia Chang Soi a suivi une formation en art appliqué en France. Elle est sortie avec les félicitations du jury de son établissement, l’école Pivaut, pour son court-métrage de fin d’étude (Te hope'ara'a no Hina). Il s’agissait d’une interprétation de la Légende du cocotier. Depuis son retour au fenua, elle a travaillé sur différents projets, des clips, des courts-métrages, des romans de jeunesses. Mais son rêve depuis toujours est de réaliser une bande-dessinée. Grâce à sa formation et son expérience, elle se sent prête aujourd’hui à se lancer. " Je sais que c’est très long, les quatre mois de résidence me permettront de démarrer ".



Titaua Peu, auteure engagée



Elle a signé Mutismes en 2003, puis Pina en 2016. Titaua Peu est une auteure engagée qui est l’une des principales voix francophones de la littérature Pacifique. Elle s’envolera pour la Cité international avec un projet d’écriture.



Rédigé par Delphine Barrais le Mardi 31 Mai 2022 à 20:03 | Lu 49 fois