Reprise du ball-trap avec le Challenge Raromatai à Raiatea

Raiatea, le 25 avril 2021 - Ils étaient plus de 30 compétiteurs de ball-trap , issus de cinq clubs de Tahiti, Moorea et Raiatea à participer au Challenge Raromatai DST ce week-end sur l'île sacrée. Une compétition qui sonnait l'heure de la reprise pour les tireurs, ravis de se retrouver. À l'issue du challenge, ce sont Jean-Jacques Teiefitu, Frédéric Lai et Orohena Adams du club SCCT qui ont remporté le trophée.



Plus de 30 compétiteurs interclubs venus de Tahiti, Moorea et Raiatea ont usé leurs cartouches sur les plateaux d’argile, au pas de tir du Club de Tir Tiare Apetahi, au sommet de la traversière de la baie de Faaroa à Taputapuātea. Ce Challenge se déroulait sur deux jours, par équipes, avec deux formules de comptage différentes. Et parmi les "pointures" on notait, entre autres, la présence de Gino Mourin, mais aussi l’absence du champion Tuanua Degage et de Hiro Pratx.



Jean-Luc Montuelle, le président du Club TTA, nous explique : "Cela fait deux ans que nous n’avons pu organiser notre challenge, où le trophée est à gagner trois fois pour être emporté définitivement, à cause de la pandémie. Nous avons cinq clubs qui participent : L'association sportive de tir de Moorea (ASTM), le sporting clay club Tahiti (SCCT), l'association sportive tir de Tahiti (ASTT), le club de tir Tiare Apetahi (CTTA) et le Tefana sporting club (TSC), mais ce dernier ne compte pas pour la compétition, car un seul tireur est venu alors qu'il faut être trois par équipe." À noter que l'ASTM de Moorea et CTTA ont chacune deux équipes.



Samedi, la compétition s’est déroulée dans de bonnes conditions, toute la matinée et le début d’après-midi, avec des planches non-stop lors desquelles les tireurs se sont restaurés à la cuisine entre deux tirs. À l'issue de cette première journée, l'ASTM1 et l'ASTT1 étaient en tête ex æquo avec 274 points.



Il aura fallu attendre 14 heures, dimanche, pour départager les vainqueurs. Alors que la ASTM et ASTT étaient en tête, c'est finalement SCCT qui l'emporte pour trois petits points devant l'ASTM de Mourin Gino, Mare Georges et Papa Simon. L'ASTT, elle, s'est fait distancer de 22 points. Grâce à leurs trois victoires à ce challenge, Jean-Jacques Teiefitu, Frédéric Lai et orohena Adams du club SCCT ont remporté définitivement le trophée.



“On attendait plus de gens”



"Là, nous sommes vraiment heureux de pouvoir reprendre la compétition, même si tout le monde n’a pu se déplacer comme prévu, on attendait plus de gens de Tahiti et même des Marquises. Notre calendrier à venir est bien chargé : Championnat de Polynésie aux Marquises, ensuite ici chez nous un Open de pistolet et carabine 22 long rifle comptant pour le championnat de Polynésie et une compétition compacte avant la fin de l’année", précise l'organisateur.



Quant à Gino Mourin de l'ASTM 1 depuis quatre ans, et multiple champion à la gâchette, il est toujours aussi aguerri. Il raconte : "Ce matin (samedi, ndlt) j’ai un peu de mal à cause d’une tendinite à l’épaule, mais ça va. En fin de matinée, mon club de Moorea est, je pense, en tête. Question météo, c’est pas mal, mais il y a mieux. Le soleil, qui apparaît et disparaît entre les nuages, perturbe la visibilité des plateaux orange, ce qui fait que, selon les planches que nous faisons à des heures différentes, le score peut être impacté."



Si la météo était changeante, l’ambiance entre les joueurs qui se connaissent depuis de nombreuses années, elle, est bien constante