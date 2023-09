Reprise des discussions mercredi pour éviter la grève au CMMPF

Tahiti, le 18 septembre 2023 – Les négociations entre la Fraap (Fédération des agents des administrations de Polynésie) et le Pays à propos du préavis de grève déposé mercredi dernier au CMMPF (Centre des métiers de la Polynésie française) vont reprendre ce mercredi à 18 heures.



Les négociations concernant le préavis de grève déposé mercredi 13 septembre au Centre des métiers de la mer de la Polynésie française (CMMPF) doivent reprendre mercredi à 18 heures. Ce préavis a été déposé par la fédération des agents des administrations de Polynésie (Fraap). En effet, le syndicat, à travers un dossier comprenant dix points de revendications, pointe du doigt les dysfonctionnements du centre, un management “défaillant” et un traitement abusif et “esclavagiste” des employés. Contacté par Tahiti Infos ce lundi, le secrétaire général de la Fraap, Jean-Paul Urima déclare vouloir “aboutir à un accord”. Dans le cas contraire, la grève sera effective à partir de jeudi 21 septembre à 0 heure.