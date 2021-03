Reprise des Tu’aro Mā’ohi à huis clos

Tahiti, le 24 mars 2021 - La première rencontre sportive des sports traditionnels comptant pour le championnat de Tahiti 2021 des Tu’aro Mā’ohi se tiendra à huis clos le 27 mars dans le cadre du marathon va’a Polynésie la Première.



La Fédération des sports et jeux traditionnels (FATM) a annoncé mercredi que le Championnat de Tahiti 2021 des Tu’aro Mā’ohi sera lancé sans public le samedi 27 mars 2021 au parc Vaira’i dans le cadre du marathon va’a de Polynésie la Première. Cette journée marquera aussi le lancement des sélectives pour les archipels afin de préparer et choisir les athlètes qui représenteront leurs îles pour le grand rassemblement culturel et sportif du Heiva Tu’aro Mā’ohi en juillet 2021.



La FATM souhaite que la saison se déroule dans le respect des règles sanitaires. Ainsi, un bracelet noir sera remis aux athlètes et jurys à l’entrée du site pour leur permettre l’accès à la manifestation. Un lavage des mains et le port du masque seront exigés. Au programme de la journée : lancer de javelots, grimper de cocotier, lever de pierre et décorticage de cocos.