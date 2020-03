Tahiti, le 25 mars 2020 – La CCISM a annoncé mercredi le report du salon Made in Fenua qui était prévu du 30 avril au 3 mai. L'établissement propose également de rembourser l’ensemble des exposants de l’intégralité des sommes versées sans pour autant annuler leur participation.



Devant l'épidémie de Covid-19, la Chambre de commerce, d'industrie des services et des métiers (CCISM) a décidé mercredi de reporter le salon Made in Fenua, qui devait se tenir du 30 avril au 3 mai place To'ata. "Les exposants et les prestataires logistique seront notifiés de la nouvelle date du salon dès que possible tout en gardant la même configuration", précise l'établissement dans un communiqué.



La CCISM propose de rembourser l’ensemble des exposants de l’intégralité des sommes versées sans pour autant annuler leur participation. L’objectif étant de permettre à chacun de regagner un peu de trésorerie.