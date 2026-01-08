

Renvoi requis pour Teriipaia et Tapati

Tahiti, le 16 janvier 2025 - Le parquet de Papeete a requis le renvoi en correctionnelle du ministre de l'Éducation, Ronny Teriipaia et de l'ancien pasteur aujourd’hui élu Tavini à l’assemblée, Mitema Tapati, pour “provocation à la haine raciale”.



Le ministre de l'Éducation, Ronny Teriipaia, et le pasteur Mitema Tapati seront-ils jugés en correctionnelle ? C'est en tout cas ce qui a été requis par le parquet dans le cadre de l'information judiciaire ouverte pour “provocation à la haine raciale” qui avait valu aux deux hommes d'être mis en examen.



Ces deux mises en examen faisaient suite à des propos tenus publiquement par les deux mis en cause. En novembre 2023, Mitema Tapati avait évoqué, lors des débats à l'assemblée de la Polynésie française, un prétendu “blanchissement” de la population en Polynésie. L'élu avait ensuite expliqué dans nos colonnes : “Lorsque je dis que la Polynésie a blanchi et que la France a noirci, c'est visiblement d'actualité. N'est-il pas vrai que la France a toujours connu et connaît de plus en plus de problèmes avec les phénomènes d'immigration.”



Temaru mis hors de cause



Suite à ces propos, l'actuel ministre de l’Éducation avait déclaré : “Le problème, c'est de ne plus pouvoir maîtriser son destin, notamment en matière de foncier. Si on laisse tout le monde venir ici, où les Polynésiens vont aller s’installer ? Ce n'est pas du racisme, c'est légitime. En France, on dit bien qu'il y a l'invasion de toutes les communautés arabes. C'est exactement pareil.”



S'il appartient désormais aux deux juges d'instruction en charge de l'information judiciaire de décider du renvoi en correctionnelle, rappelons qu'ils avaient choisi de placer Oscar Temaru sous le statut de témoin assisté dans le cadre de cette affaire. Le parquet avait fait appel de cette décision qui a finalement été confirmée par la chambre de l'instruction.

Rédigé par Garance Colbert le Vendredi 16 Janvier 2026 à 05:03




