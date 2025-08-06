Renvoi en correctionnelle pour le policier qui avait frappé un homme en chaise roulante

Tahiti, le 2 septembre 2025 – Après la diffusion, il y a un an, d'une vidéo montrant un policier frapper un individu en fauteuil roulant dans le quartier Estall à Taunoa, les magistrats instructeurs en charge de l'affaire ont ordonné mardi le renvoi en correctionnelle de l'intéressé. Il devrait être jugé début novembre pour violences aggravées aux côtés de l'un de ses collègues qui devra quant à lui répondre de « faux ».
La vidéo, prise par un habitant de Taunoa, avait fortement ému l'opinion publique. Diffusée sur les réseaux sociaux en septembre 2024 elle montrait un agent de la DTPN (Direction territoriale de la police nationale) s'en prendre à un homme âgé se trouvant sur une chaise roulante dans le quartier Estall à Taunoa. Le policier avait d'abord fait tomber la victime avant de lui asséner un violent coup de poing. Les trois autres agents de la DTPN présents avaient alors tenté de le calmer.
Si les quatre policiers avaient été mis en examen dans le cadre de l'information judiciaire ouverte suite aux violences, les deux magistrats instructeurs en charge du dossier, Guillemette Saillard et Thierry Fragnoli, ont finalement ordonné mardi le renvoi de deux d'entre eux, les deux autres ayant bénéficié d'un non-lieu. Le policier filmé en train de frapper la victime devrait être jugé début novembre pour violences aggravées puisque commises par une personne dépositaire de l'autorité publique sur une personne vulnérable. L'autre agent de la DTPN devrait quant à lui être jugé pour « faux ». Il lui est reproché d'avoir rédigé un rapport ne correspondant pas à la réalité des faits.
Notons cependant que le parquet a un délai de dix jours pour un éventuel appel sur les dispositions de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel rendue par les deux magistrats.
