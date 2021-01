Rentrée scolaire : L'absentéisme recule à 12%

Tahiti, le 18 janvier 2021 - Les premiers chiffres collectés par le ministère de l'Éducation font état d'un recul à 12% du taux d'absentéisme à la rentrée de janvier, contre 17% en août. Une amélioration encourageante, mais qui reste loin derrière les niveaux d'absence habituels de l'ordre de 6 à 7%.



Loin du niveau d'avant crise, le taux d'absentéisme dans les écoles recule. Une tendance qui se confirme selon les derniers chiffres du ministère de l'Éducation. Ainsi, sur l'ensemble du premier et du second degré, ce taux atteint 12%. Située en temps normal entre 6 et 7%, l'absence globale avait atteint un record de 17% lors de la rentrée du mois d'août. "On reste au-dessus des moyennes habituelles, ça veut dire que les parents ont pris conscience qu'il fallait amener leurs enfants à l'école, mais qu'il faut encore travailler avec les enseignants et les parents pour reconquérir cette confiance", précise Thierry Delmas, directeur de cabinet de la ministre, Christelle Lehartel. "Disons que ça recule, mais pas assez vite. Les élèves rentrent petit à petit, mais il faut qu'ils continuent à rentrer. On y travaille".



Dans ce contexte, le ministère multiplie les échanges avec les associations de parents d'élèves, sollicitant également les tāvana. Mardi dernier, une rencontre en visioconférence avec plus de 110 associations de parents d’élèves a permis de présenter les conditions sanitaires de rentrée et de répondre directement aux interrogations. "Les représentants des parents d’élèves se sont largement exprimés et ont souhaité pouvoir jouer un rôle actif dans la lutte contre la déscolarisation et le décrochage scolaire" a précisé le ministère, rappelant que "la lutte contre le Covid devrait se poursuivre grâce à la mobilisation de tous, des parents, des communes, ainsi que des personnels de l’Éducation et des élèves."



Menace de signalements pour les absences prolongées



Pas plus d'absentéisme en revanche du côté du personnel et des enseignants. Si le taux oscille d'ordinaire entre 3 et 6%, il reste aujourd'hui dans la moyenne d'avant crise, soit 5%. Pas de fermeture non plus pour cette rentrée, à l'exception d'une école dans les îles. Signe, selon le ministère, que les établissements commencent à être rodés à la mise en pratique du protocole sanitaire en vigueur depuis la rentrée générale des classes en août dernier. "On continuera si nécessaire à fermer des classes ou des établissements, mais pour l'instant, toujours en lien avec le bureau de veille sanitaire, nous n'avons pas été dans ces situations de fermeture, indique Thierry Delmas. Le masque et les gels sont visiblement devenus des réflexes. Des habitudes ont été prises et on voit bien de toute façon que ce n'est pas à l'école que les élèves se contaminent."



La décrue de l'épidémie ne serait pas non plus étrangère à la baisse de l'absentéisme. "Mais on est loin de crier victoire" nuance le directeur de cabinet. La ministre a d'ailleurs annoncé la couleur, prévenant qu'à défaut de justificatif, les absences prolongées feront désormais l'objet de signalements.