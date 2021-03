René Temeharo à la rencontre des riverains inquiets de Vaiare

Moorea, le 6 mars 2021 - Le ministre de l’Equipement René Temeharo est allé à la rencontre des habitants de Teavaro jeudi dernier. L’objectif était de rassurer et de répondre aux inquiétudes de ces derniers vis-à-vis des travaux d’aménagement en cours à la marina de Vaiare. Plusieurs préoccupations étaient exprimées du côté des riverains comme la dimension du projet ou les impacts environnementaux.



Une réunion d’information entre René Temeharo, le ministre de l’Equipement et des transports terrestres, et les riverains de Teavaro a eu lieu jeudi dernier sur le site de la marina de Vaiare. L’objectif pour le ministre était d’informer et de rassurer les riverains sur les travaux en cours à la marina. Pour rappel, le Port Autonome réalise actuellement des travaux de réaménagement afin d’augmenter la capacité d’accueil de la marina de 100 à 142 unités. Ceux-ci consistent notamment en la réalisation d’un dragage maritime sur une surface de 338m2 dans le couloir d’entrée de la marina. Les pêcheurs au large, qui avaient pour habitude de sortir leur bateau en mer ou de le ramener à terre via cette zone maritime, devront utiliser le site a côté du port autonome afin de continuer leur activité.



Ce site, qui appartient au Port autonome et à la municipalité de Moorea, sera aménagé à cet effet avec notamment l’installation d’une rampe et d’un ponton flottant pour les bateaux de pêche. Apres une interruption de plusieurs mois, les travaux avaient repris vers le milieu du mois de février dernier, et les riverains de Teavaro, inquiets durant ces dernières semaines par les travaux de dragage des engins lourds, réclamaient d’avoir des informations vis-à-vis de ces travaux.