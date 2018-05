Une expédition scientifique pour étudier nos coraux, nos requins et un habitat sous-marin

DeepHole

Le programme Deep Hope avec le Centre de Recherches Insulaires et Observatoire de l’Environnement (CRIOBE) durera 12 mois. Il aura d'abord pour but d'étudier les coraux profonds situés entre -50m et -150m de profondeur dans les 5 archipels, ainsi que les requins marteaux et bouledogues. "Les écosystèmes coralliens mésophotiques (NDLR : dans les eaux moyennement éclairées) pourraient être le refuge des coraux de surface. Soutenu par l’Agence Nationale de la Recherche (ANR), DeepHope a pour objectif de mieux comprendre les échanges entre les coraux de surface et les coraux profonds. En plongeant jusqu’à 120 mètres de profondeur avec des recycleurs et des équipements de communication avec la surface, l’équipe d’Under The Pole sera les yeux et les mains des scientifiques et permettra d’étudier la possibilité d’un repeuplement des coraux de surface par les coraux de profondeur" assure le dossier de presse de l'expédition.



"En parallèle des recherches menées sur les coraux profonds, les membres de l’expédition Under The Pole III mèneront des études sur le grand requin marteau et le requin bouledogue. Les superprédateurs jouent un rôle critique dans l’équilibre et la résilience des écosystèmes marins. L’objectif principal de cette mission sera donc d’étudier l’écologie de ces deux espèces de requins. Guidées par les scientifiques, les missions des plongeurs de l’expédition consisteront collecter des informations sur les espèces (collecte ADN, marquage des animaux avec des balises pour suivre leurs mouvements, observations, …) et à étudier leur comportement. L’objectif à terme est de mieux protéger ces deux espèces via la création d’aires marines protégées, d’organiser un éco‑tourisme durable et de sensibiliser le public à leur protection."