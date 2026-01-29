

Rémy Brillant : son équipe et sa vision pour Papeete

Tahiti, le 14 février 2026 – Tête de liste de Papeete na mua roa, Rémy Brillant a tenu une conférence de presse entouré de ses sympathisants et de ses colistiers, ce samedi matin. À l’approche des élections municipales, le candidat adoubé par Michel Buillard pour lui succéder à la mairie de Papeete est revenu sur son parcours avant de présenter ses “18 mesures phares” pour la capitale. Un programme avec lequel il ambitionne de “gagner au premier tour”.





Ce samedi matin, une centaine de sympathisants étaient réunis sous le fare pōte’e de la mairie de Papeete, où s’est tenue la conférence de presse de la liste Papeete na mua roa, Papeete d’abord, menée par Rémy Brillant, 63 ans. Candidat déclaré aux élections municipales depuis un an, il est revenu sur son enfance ancrée à Papeete et ses études supérieures à Bordeaux (diplômé en animation socio-culturelle, ethnologie, sciences et techniques de l’aménagement et administration locale) après son service militaire, qui lui a “ouvert les yeux”. Entré comme stagiaire à la mairie de Papeete en 1987, il a gravi les échelons jusqu’à exercer pendant 16 ans la fonction de directeur général des services, dont il est retraité depuis novembre dernier.



​“Expérience et renouveau”

Rémy Brillant a également présenté son équipe, sa “dream team” composée de 35 colistiers et deux suppléants “entre expérience et renouveau” : le maire sortant du Tapura, Michel Buillard, qui lui a passé le relais, mais aussi Lionel Lao, président du Ta’atira’a no te hau, Pure Nena, ancien conseiller technique au ministère de la Jeunesse et des Sports, Teave Chaumette, représentante à l’assemblée de la Polynésie française, ou encore Charles Renvoyé, connu pour ses actions contre l’ice. Si quelques élus municipaux se représentent, la liste “bleu turquoise comme le lagon”, qui court sans étiquette politique, affiche 73 % de renouvellement avec des entrepreneurs, des représentants de l’éducation et de la santé, mais aussi des acteurs du mouvement associatif.



Avant de détailler les 18 mesures “phares” de Papeete na mua roa (lire encadré ci-dessous), Rémy Brillant est revenu sur ses grandes orientations autour de quatre piliers : une ville “propre, sûre et bien entretenue”, “participative et ouverte”, “tournée vers l’avenir” et “solidaire et humaine”, autant d’enjeux pour la capitale de la Polynésie française qui compte 27.000 habitants, mais par laquelle transitent chaque jour 100.000 personnes. Attaqué par ses adversaires, le candidat de Michel Buillard l’assure, “la continuité, ce n’est pas l’immobilisme”. Il balaye ce qu’il considère comme des “promesses faciles et intenables”, telles que la cantine gratuite pour tous, préférant une forme de “cantine solidaire” pour les familles les plus démunies, ou encore l’embouteillage de l’eau de la ville à des fins de recettes, mettant plutôt en avant “100 % d’eau potable depuis 30 ans”.





​“Gagner au premier tour”

Interrogé à l’issue de la rencontre, Rémy Brillant défend le “bon bilan” de Michel Buillard et se projette : “Il a trouvé la ville dans une situation désastreuse financièrement et il rend la commune en bon état. Il n’y a plus de dettes, il y a de la trésorerie et des projets qui ont été réalisés. C’est un bilan que j’assume complètement, mais il faut qu’on passe à une nouvelle étape. La ville ne peut pas se contenter d’être bien gérée, il faut avoir des projets et aller au contact des habitants (...). Je crois en notre programme. Il est réaliste et on est très présents sur le terrain.”



Rémy Brillant ne cache pas son ambition de “gagner au premier tour”, se disant prêt à “être maire à 100 %”. “Être tāvana, c’est être disponible pour sa population. Je ne vais pas chercher à avoir d’autres responsabilités politiques”, assure-t-il, taclant au passage ses concurrents.



​Dix-huit mesures “phares” 1. Création d’une brigade anti-nuisances. 2. Programme “ville nette” : déchetteries de proximité, tri renforcé, lutte contre les dépôts sauvages.

3. Budget participatif citoyen : enveloppe réservée aux projets portés par les habitants.

4. Création de conseils de quartier.

5. Doter Papeete d’une salle des fêtes.

6. “Plan intempéries” pour protéger Papeete des inondations.

7. Création de 2.000 places de parking supplémentaires en centre-ville.

8. Jeunesse : conseil municipal des jeunes, incubateur de projets, plus de moyens aux CJA, création d’un centre d’hébergement pour jeunes travailleurs et étudiants.

9. “Plan solidarité et dignité” : création d’un centre de jour et de nuit pour les sans-abris à vocation de réinsertion (ressourcerie, épicerie solidaire), aides aux familles.

10. Couverture du plateau sportif de Vaitavatava, réalisation d’une salle couverte à Raimanutea, retour des grandes fêtes populaires.

11. Renaissance du parc Bougainville : façon “international market place à la hawaiienne” (artisanat, culture, commerces éphémères et loisirs).

12. Cimetière : entretien et accessibilité, jardin du souvenir, parcours mémoriel et réflexion sur un crématorium.

13. Reconstruction de la caserne des pompiers.

14. Ville plus verte : replanter “1.000 arbres”, créer de nouveaux espaces verts.

15. Moderniser l’administration.

16. Cause animale : lutte contre la maltraitance, partenariats renforcés avec les associations, campagnes de stérilisation.

17. Lutte contre les discriminations.

18. Guichet d’accueil et d’accompagnement communal (fixe et itinérant).



