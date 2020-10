Remise des clés de sept maisons OPH à Ua Pou

Hakahau, le 20 octobre 2020 - Ce sont 7 foyers heureux et soulagés qui ont reçu les clés de leur maison OPH vendredi dernier, accompagnés en visioconférence de Moana Blanchard, directeur de l'office polynésien de l’habitat.



Certains attendaient ce jour depuis 2013, et tous attendaient leurs clés depuis avril. Mais la construction des maisons de l'Office polynésien de l'habitat (OPH) achevée à ce moment-là, la crise sanitaire a quelque peu ralenti le processus d’intégration des logements.

Vendredi dernier, ce sont sept foyers heureux et soulagés qui ont reçu les clés de leur maison OPH – six maisons à Hakahau et une à Hakahetau – accompagnés en visioconférence de Moana Blanchard, directeur de l'office polynésien de l'habitat.

Parmi eux, Adrien, pompier volontaire, avait rempli son dossier OPH en 2012. Ce dernier a été approuvé l’année suivante et sept années se sont écoulées, sans jamais qu’il ne perde espoir. En attendant, il a continué à habiter chez ses parents et aujourd’hui, il va pouvoir vivre dans sa propre maison avec sa femme et sa fille.