Réforme nationale des retraites : l’Unsa lance deux nouveaux appels à la mobilisation

Tahiti le 13 mars 2023 - Deux nouveaux appels à la grève sont lancés par l’Unsa Fenua, l’Unsa Éducation Polynésie contre la réforme des retraites, les mardi 14 et jeudi 16 mars.



L’Unsa Fenua, l’Unsa Éducation Polynésie et les syndicats affiliés lancent deux nouveaux appels à la mobilisation les mardi 14 et jeudi 16 mars contre le projet de réforme nationale des retraites. La première journée de mobilisation est organisée la veille de la journée nationale de mobilisation, pour les îles du Vent, un sit-in est prévu de 8 heures à 11 heures devant le haut-commissariat à Papeete, à la mairie de Taravao et à la mairie de Teavaro sur l’île sœur. Selon l’intersyndicale, des rassemblements sont également prévus à Uturoa Raiatea et dans les autres îles. Ce jeudi l’Unsa prévoit un rassemblement devant le monument aux morts toute la matinée : “La majorité à l’Assemblée nationale se jouant à moins d’une dizaine de voix, il est important de faire pression sur les parlementaires de la majorité et de ses alliés. Face à une majorité fragile, les mouvements peuvent encore faire basculer l’issue de ce conflit”, observent ce lundi dans un communiqué conjoint l’Unsa Fenua, l’Unsa Éducation Polynésie.