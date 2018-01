Réforme des retraites : la CSTP-FO appelle à la mobilisation

"demandé de retirer les lois concernant la PSG et le projet de délibération concernant le CESC. Si ce n'est pas fait l'intersyndicale prendra les décisions qu'il se doit. Nous avons défendu notre point de vue concernant les réformes de la retraite, qui ne sont pas très sympas pour les salariés. Le président du Pays y a été sensible. Il a compris beaucoup de nos arguments."

Les syndicats de salariés ( à l'exception de A Ti'a i Mua ont rencontré mardi le président du Pays pour parler du projet de loi modifiant le système de retraite. Après trois heures de discussions, Patrick Galenon, secrétaire général de la CSTP-FO, indiquait que les syndicats avaientFinalement, le secrétaire général de la CSTP-FO n'a pas attendu la réponse d'Edouard Fritch. La CSTP-FO a envoyé ce mardi un communiqué au nom de "l'intersyndicale" pour appeler à "un mouvement d’ampleur social, territorial et général vers la place Tarahoi, pour contester cette réforme qui sera présentée à l’Assemblée de la Polynésie française".Ce communiqué porte dans son titre le terme "d'intersyndicale", sans présenter la signature des différents représentants des salariés. Contacté Cyril Le Gayic souligne qu'il estpour se positionner et attend d'avoird'Edouard Fritch aux demandes faites mardi.A la sortie de cette rencontre avec les syndicats, le président du Pays avait indiqué :