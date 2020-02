Réflexions sur les transferts de touristes dans les îles

Tahiti, le 11 février 2020 - L'Association du Tourisme Authentique de Polynésie française, Air Tahiti et les représentants d'agences réceptives se sont réunis lundi à la demande du ministère du Tourisme afin d'évoquer la situation des transferts touristiques effectués par les pensions de famille, par voie terrestre ou maritime.



La ministre du Tourisme et du Travail, Nicole Bouteau, a réuni, lundi après-midi, l'Association du Tourisme Authentique de Polynésie française, Air Tahiti et les représentants d'agences réceptives afin d'évoquer la situation des transferts touristiques effectués par les pensions de famille, par voie terrestre ou maritime.



Les représentants des ministères en charge des Transports et des Affaires maritimes participaient également à cette réunion.

Les professionnels ont souhaité sensibiliser les autorités publiques sur la nécessite d'accompagner les acteurs du tourisme dans les îles afin qu'ils puissent se mettre en conformité avec les dispositions réglementaires en matière de transport de passagers. Des difficultés ont en effet été constatées dans la commercialisation de certaines pensions de famille.



La ministre du Tourisme propose, en relation avec les ministères concernés, de dresser rapidement un point de situation de chacune des quelques 300 pensions de famille existantes en Polynésie et de proposer un plan d’actions en faveur des établissements qui nécessiteraient des mesures d'accompagnement.



La nécessité de poursuivre les formations et la tenue des examens d'accès au Certificat de Pilote Lagonaire (CPL) a aussi été discutée. De nouvelles adaptations en matière de transport touristique dans les archipels sont également attendues par les professionnels. Sur ce point, le ministère des Transports terrestres a engagé des travaux afin de faire évoluer la réglementation en tenant compte des spécificités des îles. Des consultations auprès des professionnels seront réalisées dans les semaines à venir.



La ministre du Tourisme a tenu, en conclusion de cette rencontre, à rappeler le soutien important du Pays en faveur de la petite hôtellerie familiale mais aussi en faveur du développement touristique dans les îles tant sur le plan de l'accompagnement financier que de l'adaptation des réglementations, les plus récentes concernant la mise en place d'une licence de transport multi-activité pour les îles, le doublement des aides publiques aux pensions de famille ou encore l'ouverture de la défiscalisation locale à ce secteur d'hébergement. Cet accompagnement se traduit également par un vaste programme de formation de proximité déployé depuis 3 ans en faveur des pensions de famille et des prestataires d'activités.