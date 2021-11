Réduction des déchets : l’affaire de tous

Tahiti le 22 novembre 2021 - La 11ème édition de la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets (SERD) en Polynésie se tiendra du 20 au 28 novembre 2021, et sera coordonnée par l’ADEME. Pour cette édition, de nombreux acteurs seront mobilisés (associations, établissements scolaires, administrations publiques, entreprises), pour proposer aux Polynésiens des animations afin de mieux comprendre les enjeux de la réduction des déchets et de favoriser l'économie circulaire.



Du 20 au 28 novembre 2021, les Polynésiens pourront participer à des ateliers de sensibilisation à la réduction de production de déchets ou de gaspillage alimentaire, à des journées de nettoyage et enfin à des ateliers de réparation ou de réutilisation d'objets. L'objectif étant de mieux comprendre les enjeux de la réduction des déchets, et de s'engager en faveur d'une économie circulaire.

Pour ce faire, l'ADEME coordonnera 48 actions labellisées et 15 projets qui seront portés par sept entreprises (majoritairement de Tahiti et deux de Bora Bora), des établissements scolaires, des associations, et des administrations publiques.



Les chiffres

En Polynésie, un habitant produit en moyenne 365 kilos de déchets ménagers et assimilés par an.

Dans les îles du vent, qui concentrent 75 % de la population, 50 000 à 60 000 tonnes de déchets sont enfouis au CET (Centre d’Enfouissement Technique) de Paihoro. Cela représente environ 80% de déchets produits par les ménages et 20% par les entreprises (selon un communiqué de presse de l'ADEME).

Il est donc plus qu’important aujourd’hui de consommer responsable et d’œuvrer pour la réduction des déchets afin de limiter les impacts sur l’environnement, économiser les matières premières épuisables, et diminuer le coût des déchets pour chacun.



Retrouvez ci-dessous tout le programme de la SERD en Polynésie :