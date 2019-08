Redonner vie et dignité au quartier de Mama’o Vallon

Papeete, le 9 août 2018 - Le Comité de pilotage du Programme de Rénovation Urbaine pour la ville de Papeete s'est réuni vendredi 9 août afin de réfléchir sur le projet de réhabilitation du quartier de Mama’o Vallon. L'objectif affiché est de redynamiser le quartier et de résorber l'habitat insalubre.





Situé entre l’ancien hôpital et l’école primaire de Mama’o, le quartier de Mama’o Vallon est l'un des quartiers classés prioritaires par le Comité de pilotage du Programme de Rénovation Urbaine pour la ville de Papeete. Très enclavé et ressemblant à une favela avec son habitat insalubre, environ 80 familles vivent sur cette zone-là, dans la promiscuité, dans des conditions difficiles.

Réuni ce matin, le Comité de pilotage du Programme de Rénovation Urbaine (PRU) pour la ville de Papeete, qui rassemble l’Etat, le Pays, les communes et différents acteurs du public et du privé, s'est penché sur la réhabilitation nécessaire de ce site afin d'apporter de la vie à ce quartier et loger les familles dans des habitations décentes.

"Cette séance de travail et de réflexion est organisée pour évoquer les orientations d'aménagement de ce quartier. Nous étudierons avec les familles les meilleures options pour les reloger dans des habitations dignes de ce nom, nous verrons également quelles aides pourront leur être proposées", explique Mahieddine Hedli, directeur de la délégation à l'habitat et à la ville.