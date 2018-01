Record du monde de ukulele, la revanche aura lieu le 24 février

PAPEETE, le 19 janvier 217 - Tahiti a détenu le record du monde de ukulele (entendez le record du monde du plus grand nombre de joueurs de ukulele rassemblés) pendant un an et huit mois. L'île s'est fait détrôner par Hong Kong le 1er janvier 2017. Les Polynésiens vont pouvoir à nouveau tenter leur chance fin février au stade Pater. L'objectif est de réunir 10 000 amateurs.



Vous voulez participer au record du monde de ukulele? Plusieurs conditions sont requises. Il faut avoir plus de 6 ans, savoir jouer, venir avec un kamaka ou un ukulele Tahiti, connaître la chanson et… jouer ! Même si aucun membre du Guinness Book ne sera présent le Jour J, ils veillent à distance. " On doit envoyer des preuves ", confirme Noëlline Parker, organisatrice de l'événement à Tahiti.



Il n'y a pas de fiche d'inscription à remplir comme lors du précédent rassemblement. Le Jour J, les portes seront ouvertes à partir de 13 heures. "Nous distribuerons un bracelet à tous les entrants, les accès seront contrôlés. Ensuite les participants seront placés par groupe de 50 et seront supervisés par un chaperon ", poursuit Noëlline Parker.



Les chaperons compteront les participants et s'assureront que chacun d'entre eux joue la bonne mélodie. Des superviseurs s'occuperont des chaperons, sous la responsabilité d'huissiers accompagnés de témoins.



Animations, répétition et tentative



Des animations seront proposées de 14 à 16 heures pour patienter. À 16 heures les portes d'accès seront fermées. Il sera temps de répéter la mélodie avant que la tentative de record ne commence à 17 heures. " Nous aurons 15 minutes en tout et pour tout. Il faudra tenir 5 minutes minimum ce qui correspond à peu près à 5 ou 6 répétitions de la mélodie. Pendant les 5 minutes, tous les joueurs devront impérativement jouer. Sans quoi le record ne sera pas validé ", prévient Noëlline Parker.



Elle ajoute : " en 2015, nous avons réuni les joueurs le 11 avril, le 22 le record était validé car nous avions apporté les preuves suffisantes, photo, vidéos, comptage… Si le Guinness a des doutes, il demande des preuves supplémentaires et la validation est plus longue ." Si les preuves ne suffisent pas, le record n'est pas validé.



Recrutement des chaperons



Les chaperons seront recrutés ce mois de janvier. Les candidatures peuvent être envoyées dès lundi 22 janvier. Vous avez jusqu'au 31 janvier pour les envoyer. Les organisateurs mèneront les entretiens et formations au mois de février.



Si vous envisagez de vous présenter le 14 février, le tuto Tuihei (aussi connu sous le nom de "Era mai te tiare") sera diffusé tous les soirs à 18h50 sur TNTV et sera disponible sur le site internet de la chaîne ainsi que sur ceux des partenaires (Te fare tauhiti nui, Tahiti tourisme, Ville de Pirae...). Des répétitions vont être organisées dans les communes, les écoles de ukulele et dans les jardins de Paofai les 3, 10 et 17 février.



Les organisateurs conseillent d'ores et déjà aux amateurs de privilégier les transports en commun, le co-voiturage ou bien encore de se faire déposer pour éviter les encombrements le jour du record. " On a identifié un certain nombre de parkings, mais les places seront limitées ."



Le record est actuellement détenu par Hong Kong. Ils ont rassemblé 8 065 joueurs le 1er janvier 2017. Les Polynésiens étaient 4 792 le 11 avril 2015. " En réalité, ils étaient plus que ça, mais les chaperons avaient fait le boulot en listant les participants qui ne jouaient pas réellement ", précise Noëlline Parker.