

Recherche de survivants dans une mine d'or chinoise aux îles Salomon

Sydney, Australie, le 27 juillet 2026. La police et des habitants cherchent des survivants lundi après un glissement de terrain sur le site d'une mine d'or des Iles Salomon.





Le glissement de terrain s'est produit dans la nuit dans une carrière à ciel ouvert de la mine de Gold Ridge, détenue par une société chinoise et située à environ 25 km au sud-est de la capitale, Honiara, a déclaré l'entreprise.



Les autorités n'ont pas fourni de bilan humain pour l'heure, mais le journal local In-depth Solomons a fait état de la découverte de dix corps.



Milie Luvu, qui habite près de cette mine isolée, s'est dit "fatigué et exténué" par sa participation aux opérations de recherche.



"Les gens pleurent leurs proches", a-t-il déclaré à l'AFP. "Nous sommes très tristes".



Parmi les victimes pourraient se trouver des résidents qui n'étaient pas employés par l'entreprise minière, mais se rendaient sur le site pour chercher de l'or.



Une vidéo postée par M. Luvu sur les réseaux sociaux montre des résidents poursuivant les recherches au milieu des blocs rocheux et des décombres.



"Des policiers sont sur place, mais ils doivent attendre que les engins dégagent le terrain pour pouvoir retrouver des corps", a-t-il indiqué à l'AFP.



La société Gold Rigde Mining a déclaré ne pas être en mesure pour l'heure de confirmer des morts ou des blessés, et qu'elle travaillait avec la police royale des Iles Salomon - qui a de son côté refusé de commenter le bilan humain.



La mine de Gold Ridge est un contributeur majeur à l'économie salomonaise et a entamé une phase d'expansion l'année dernière.



Gold Ridge Mining est majoritairement détenue par la société chinoise Wanguo International Mining, qui a déclaré en mai que la mine avait contribué l'an dernier à près d'un quart du produit intérieur brut des Iles Salomon.



Wanguo n'a pas répondu aux sollicitations de l'AFP.



Le nouveau Premier ministre du pays, Matthew Wale, a récemment annoncé une vaste réforme du secteur minier afin de reverser davantage de revenus à l'économie locale.

Rédigé par AFP le Lundi 27 Juillet 2026 à 11:41 | Lu 188 fois





