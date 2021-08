Rebond du tourisme en juillet

Tahiti, le 30 août 2021 - En juillet 2021, la Polynésie française a enregistré l’arrivée de 14 300 touristes. Soit 10 000 de plus qu’il y a un an, mais seulement 56 % des effectifs de 2019. Un touriste sur deux est originaire de Métropole, les États-Unis (45 %) et l’Europe (5 %) constituent le reste de la clientèle.



Depuis la réouverture des frontières en mai, les arrivées touristiques se sont accélérées chaque mois pour atteindre en juillet 14 000 touristes, soit le meilleur résultat depuis le début de la crise, indique l'Institut de la statistique (ISPF) dans son point de conjoncture mensuel publié lundi. Mais si la France et les États-Unis enregistrent chacun une fréquentation proche des années pré-covid, cette fréquentation mensuelle ne représente que 56% de celle de juillet 2019, tempère l'institut.



Premier marché touristique en juillet avec 7 500 touristes, la fréquentation métropolitaine est supérieure de 3% à celle de juillet 2018 et représente 90 % des effectifs de 2019. Les touristes originaires des États-Unis forment le deuxième contingent de touristes avec 6 000 clients. Ils représentent 78 % de ceux de 2019. Dernier marché présent, la clientèle européenne, hors métropole, et ses 700 touristes n’a pas montré de véritables signes de reprise. Ils étaient 3 800 en 2019. L’absence des clientèles originaires du Pacifique et d’Asie, qui ne peuvent toujours pas venir en Polynésie française faute de transport, freine l’ampleur de la reprise.