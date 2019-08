(Re)découvrir l’histoire culturelle et cultuelle polynésienne

PAPEETE, le 31 août 2019 - L’historienne Corinne Raybaud a rédigé de nouveaux fascicules sur l’histoire de la Polynésie mais aussi sur des grands noms de cette histoire ou des événements qui l’ont marquée. En quelques pages, elle a synthétisé et illustré les éléments clés de ses sujets.



Ils sont quatre. Quatre nouveaux fascicules rédigés et illustrés par l’historienne Corinne Raybaud : "Tahiti de 1767 à nos jours. Un peu d’histoire…", "La Bounty, histoire d’une mutinerie", "Temples, églises et marae, évangélisation et lieux de culte", "Herman Melville, un aventurier écrivain aux îles Marquises".



Ils sont conçus sur le même principe. Chronologiques ils racontent l’histoire, la vie d’un homme, d’une aventure maritime ou d’un trait de la société grâce à des éléments clés. Ils synthétisent leur sujet, permettant au lecteur un tour d’horizon rapide.



"Tahiti de 1767 à nos jours. Un peu d’histoire" commence par un rappel des migrations et croyances ancestrales sans toutefois s’étendre sur ces aspects. " La Polynésie étant de tradition orale, tout ce qui est arrivé avant 1767 reste sujet à caution ", justifie Corinne Raybaud.



L’année 1767 est marquée par l’arrivée de Samuel Wallis à Tahiti dont le voyage a été consigné. Le fascicule rappelle les grandes expéditions, l’évangélisation, le protectorat, l’arrivée des Chinois ou bien encore l’annexion. Il s’achève sur le renouveau culturel et le développement économique du territoire.



"La Bounty, histoire d’une mutinerie" revient sur cet événement au retentissement durable. Il est question des hommes, du bateau, de la mission, puis des navigations dans le Pacifique des hommes de Bligh abandonnés dans une chaloupe et de l’équipage qui a suivi Fletcher Christian à Tahiti, Tubuai, Pitcairn…



"Temples, églises et marae, évangélisation et lieux de culte" est un tour de l’île des principaux lieux de culte : Paofai, la cathédrale de Papeete, Saint François Xavier de Paea, Saint Jean-Baptiste de Mataiea, les marae Nu’utere, Maha’iateaTefana…



Enfin, un livret est consacré à Herman Melville né il y a 200 ans. " Avant d’être un écrivain, c’était un aventurier. " Marin, déserteur, il a vécu avec les Taïpi de Nuku Hiva.



Les fascicules sont traduits en anglais. Ils sont parus chez Mémoire du Pacifique et ont été imprimés localement.



Ils conviennent aux touristes qui souhaitent avoir un aperçu du territoire qu’ils visitent, à tous les résidents qui veulent se rafraichir la mémoire mais aussi aux établissements scolaires. Ils sont enrichis de quelques anecdotes parfois peu connues.

L’auteur les dédicacera le 21 septembre à Odyssey.