

Rappel de produits : Saucisses Classic Corn Dogs with Bags retirées du marché

Tahiti, le 29 octobre 2025 - Les autorités sanitaires américaines ont émis un avertissement concernant le retrait de produits de la marque State Fair, importés en Polynésie française par la Société Wing Cheong.



Il s'agit des “Classic Corn Dogs with Bags”, vendus dans les archipels de Polynésie française. Ces saucisses, conditionnées sous plusieurs codes de lots (notamment 19J5HHT02, DLUO/BBD 25 février 2026 et 10S5HHT01, DLUO/BBD 10 janvier 2026), présentent un risque sanitaire.



Les produits rappelés peuvent contenir des éléments étrangers inertes (bouts de bois), susceptibles d'être ingérés.



La Direction générale des affaires économiques (DGAE) de Polynésie française alerte les consommateurs en demandant de ne plus consommer ces produits et de les rapporter au point de vente pour remboursement.

Mercredi 29 Octobre 2025




