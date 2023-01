Rangiroa pleine de ressources pour le recyclage

Rangiroa, le 18 janvier 2023 - Nouvelle étape dans le recyclage à Rangiroa. En effet, un an après son premier atelier collaboratif de réparation, le collectif Tātā'i passe à la vitesse supérieure en ouvrant une “ressourcerie – recyclerie”, espace alternatif dédié à la réparation et la revalorisation d'objets. Le projet inclut la formation de sept jeunes stagiaires en électroménager, mécanique, électrotechnique et froid, pendant une année. La mairie va pour sa part mettre un local à disposition.



Dans la continuité des ateliers collaboratifs de réparation mis en place sur l’île de Rangiroa depuis janvier 2022 par le collectif Tātā'i, un nouveau projet voit le jour sur l'atoll avec la création d’une “ressoucerie-recyclerie”. Un espace alternatif, innovant, dédié à la réparation et à la revalorisation d'objets. Cette initiative se présente comme une réponse possible aux problématiques environnementales, sociales et économiques de l’île avec la réparation des trois grandes familles d’appareils électriques : l’électroménager, le matériel audiovisuel et l’équipement informatique.



Pour que le projet soit totalement abouti, sept stagiaires ont été sélectionnés pour suivre une formation gratuite et rémunérée sur toute l'année 2023. Elle a débuté au début du mois. “L’idée est de faire monter en compétence la ressource humaine de l’île et de créer de l’emploi local”, explique Moea Pereyre, à l'origine du projet. “Des modules de formation sont prévus, qui vont permettre aux jeunes sélectionnés de pouvoir monter en compétence en électrotechnique, électroménager, mécanique mais également dans le domaine du froid”. En appui, “la commune de son côté a aménagé un local afin qu’il soit destiné à faire un atelier. Il servira donc pour stocker les appareils et les revaloriser par la suite”.

2 tonnes d'appareils réparés en 2022



Les stagiaires ont d'ailleurs pu rapidement se mettre dans le bain puisqu'une journée d'ateliers de réparation était organisée samedi sur l'atoll. La population y apporte divers matériels qui y sont réparés ou recyclés. C’est le cas de Francis Gazeau qui a profité de cette occasion pour apporter son appareil de cuisine : “Je suis ici pour mon robot mixeur, mais bon, ils ont trouvé le problème qui est le moteur qui ne fonctionne plus. L’association va récupérer les pièces et tout ce qu’ils peuvent dessus. Pour ma part je repars avec mon bol.” Les appareils qui ne sont pas réparables sont en effet démantelés afin de constituer un stock de pièces détachées.



Depuis deux ans, les ateliers grand public mobiles et éphémères sur Tahiti, Rangiroa et Raiatea rassemblent des professionnels de la réparation et des consommateurs désireux de consommer autrement. Alors qu’en 2021, 500 kg d’équipements étaient passés en atelier, en 2022 l’équipe a réceptionné près de 2,5 tonnes d’appareils hors d’usage soit une augmentation de 400% en 1 an. Au total, deux tonnes d'appareils ont été réparés ou déclarés à nouveau fonctionnels après changement de pièces.



Rédigé par Matuah le Mercredi 18 Janvier 2023