Rangiroa démarre ses chantiers de rénovation

Rangiroa le 5 octobre 2021 – Deux chantiers s’ouvrent simultanément à Rangiroa. Du côté de Avatoru, ce sont des travaux de rénovation de la route et à Tiputa, la reconstruction du pont pour un montant total de plus de 80 millions de Fcfp.



Pendant les prochains mois, les travaux vont s'enchaîner à Rangiroa, où deux chantiers ont démarré simultanément. La semaine dernière, le service de l’Équipement avait procédé à l'extraction de plus de 400 m3 de sable au niveau de l’aéroport afin de réaliser les travaux de rénovation de la route de Rangiroa. Ceux-ci ont débuté lundi. Plus de 13 travailleurs en contrat à durée déterminée participent à ces travaux. Il s’agit de la partie la plus critique de la route entre le collège et l’aéroport. 80% ont déjà été rénovés sur ces dix dernières années. Cinq mois seront nécessaires à la réalisation de ce chantier, comme l'explique Yoan Haro, le responsable de la subdivision des Tuamotu-Gambier, à la direction de l'Équipement : “À peu près 1 600 mètres vont être rénovés sur cette partie, pour une durée de cinq mois. Le premier tronçon vient de commencer, il s’étend sur la moitié de la route pour une durée de deux mois environ, puis viendra le reste de la rénovation l’année prochaine.”



À Tiputa, des travaux viennent également de commencer et devraient s’achever début décembre. Il s’agit de la reconstruction du pont, long de 43 mètres, situé à 500 mètres environ du village principal. Construit il y a plus d’une trentaine d’années, il sert aux habitants d’un petit lotissement appelé Ariinui, regroupant une quarantaine de maisons situées de l’autre côté. Il leur permet de rejoindre le village principal. Bien qu’il soit toujours praticable, le pont ne répond actuellement plus aux normes de sécurité. Une déviation sera mise en place pendant la durée des travaux. “Plus de 400 m3 de sable seront utilisés pour la route de déviation et 100 m3 pour la reconstruction du pont lui-même. Dès la fin des travaux, les 400 m3 utilisés pour la déviation seront utilisés avec les blocs du pont pour un aménagement spécifique”, comme le précise Ryan Tetua, de la direction de l’Équipement.