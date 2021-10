Rangiroa Covid-free

Tahiti, le 5 octobre 2021 – Lundi, Rangiroa et ses communes associées de Tikehau, Mataiva et Makatea n'enregistraient plus aucun cas actif de Covid-19. Une très bonne nouvelle après des semaines de circulation active du virus. La commune, rappelle que malgré tout, les efforts et les gestes barrières doivent continuer pour limiter sa propagation.



Comme elle le fait régulièrement, la commune de Rangiroa a communiqué hier les derniers chiffres du Covid-19 sur l'atoll et les communes associées de Tikehau, Mataiva et Makatea. Et cette fois, les indicateurs sont au vert sur les quatre atolls, puisqu'il n'y a plus aucun cas actif de Covid-19.



La baisse du nombre de cas était déjà bien amorcée puisque vendredi il n'en restait qu'un seul à Avatoru à Rangiroa. Mataiva n'avait déjà plus de cas depuis le 13 septembre, Tikehau au 1er septembre et Makatea était déjà covid-free depuis la 30 août.



Comme le rappelle la commune à ses administrés sur sa page Facebook, malgré ces bonnes nouvelles, le respect des gestes barrières doit continuer afin de limiter la propagation du virus.