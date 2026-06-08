Randonnées à Vaipahi, c’est reparti

À vos baskets sur la grande boucle, la petite boucle et le sentier de la rivière (Crédit : archive).
Tahiti, le 29 juin 2026 – Bonne nouvelle à l’aube des grandes vacances : au terme de plusieurs mois de travaux, le Service du tourisme annonce la réouverture des trois sentiers de randonnée des jardins d’eau de Vaipahi à partir de ce mercredi 1er juillet.
C’est une réouverture qui était attendue par les sportifs et les amateurs de balades en pleine nature, résidents comme touristes. Le Service du tourisme a annoncé sur les réseaux sociaux la réouverture des sentiers de randonnée des jardins d’eau de Vaipahi, à Mataiea, à partir de ce mercredi 1er juillet.
L’accès à la grande boucle, à la petite boucle et au sentier de la rivière était fermé au public depuis décembre dernier pour permettre la réalisation de travaux d’entretien et de sécurisation. Des fermetures occasionnelles pourront intervenir en cas de vigilance météorologique, afin de garantir la sécurité des visiteurs.
C’est une réouverture qui était attendue par les sportifs et les amateurs de balades en pleine nature, résidents comme touristes. Le Service du tourisme a annoncé sur les réseaux sociaux la réouverture des sentiers de randonnée des jardins d’eau de Vaipahi, à Mataiea, à partir de ce mercredi 1er juillet.
L’accès à la grande boucle, à la petite boucle et au sentier de la rivière était fermé au public depuis décembre dernier pour permettre la réalisation de travaux d’entretien et de sécurisation. Des fermetures occasionnelles pourront intervenir en cas de vigilance météorologique, afin de garantir la sécurité des visiteurs.