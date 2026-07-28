

Un homme trouve la mort poignardé à Faa'a

Tahiti, le 13 août 2026 - Que s’est-il passé dans la nuit de mercredi à jeudi, servitude Faatauira à Faa’a ? La gendarmerie a retrouvé le corps d’un homme poignardé. L’identification criminelle est intervenue. La compagne de la personne décédée ainsi qu’un autre homme ont été emmenés par la gendarmerie pour être entendus sur cette affaire.



C’était la stupeur ce jeudi matin dans le quartier Faatauira de Faa’a. Dans la nuit, entre 3 heures et 4 heures du matin, un ballet de voitures de la gendarmerie, des pompiers, des policiers municipaux et de la section d’identification criminelle s’est engouffré dans la servitude étroite après la découverte d’un jeune homme mort poignardé.



Les faits remonteraient à 1h30 du matin. Selon les témoignages recueillis auprès du voisinage dans le quartier, rien ne laissait présager un tel drame. “C’est un couple assez calme”, a expliqué une riveraine. “On a déjà entendu des chamailleries, mais rien qui ne laissait présager une telle soirée.”



Selon ces premiers témoignages, le couple était sans problèmes apparents, et restait même assez discret. Interrogés, les voisins expliquaient aussi mercredi matin “n’avoir pas entendu de bruit particulier” lors de cette nuit fatale.



Confirmée par la procureure de la République, Solène Bellaouar, une enquête est en cours, menée par la brigade de recherche de la gendarmerie de Faa’a pour homicide volontaire. Les deux personnes interpellées étaient jeudi encore en garde à vue afin de définir leur éventuelle implication dans ce drame.



Le jeune homme décédé était père d’une petite fille d’une première relation.



Dans le quartier, où le voisinage a préféré rester discret sur ce fait divers, c’est l’inquiétude. “On va encore dire que c’est une histoire liée à la drogue dans le quartier”, s’agace un père de famille qui sur le chemin du retour après être allé chercher du pain avec sa petite fille. “Il y en a marre que l’on parle mal de nous.

Rédigé par Bertrand PREVOST le Jeudi 13 Août 2026 à 11:25 | Lu 6860 fois



