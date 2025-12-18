

​Des travaux de sécurisation à Vaipahi

Tahiti, le 6 janvier 2026 - Prisés des familles et des sportifs, les 8 km de sentiers de randonnée sur les hauteurs de Vaipahi, à Mataiea, sont fermés au public depuis le 10 décembre. Une décision “préventive” prise par le service du Tourisme, gestionnaire du site, en raison de l’usure du matériel de sécurité (poteaux et cordages). Cette saison des pluies, marquée par des conditions météorologiques dégradées, est également en cause. L’objectif est de rouvrir “au plus tôt”, si possible courant mars. La partie basse des jardins d’eau est toujours ouverte.





Pas de chance pour Pascale et Robert. De passage au Fenua pour rendre visite à des proches, le couple de retraités a été coupé dans son élan par une barrière et des panneaux de signalisation à l’entrée des sentiers de randonnée de Vaipahi. “On se balade vers la Presqu’île et on voulait en profiter pour faire cette randonnée qui nous a été recommandée. On s’était équipés pour avec des baskets. On aime beaucoup marcher en pleine nature, donc on est un peu déçus, mais on comprend. On ne va pas se mettre en danger, ni risquer de mettre en danger des secouristes. La sécurité prime. Ce sera pour une prochaine fois !”, confient-ils, plutôt conciliants.



Comme indiqué sur la page Facebook et le site internet du service du Tourisme, l’accès à la grande boucle, à la petite boucle et au sentier de la rivière fait l’objet d’une “fermeture préventive” depuis le 10 décembre 2025. Une situation inhabituelle pour le site, pas coutumier des fermetures annuelles comme celui des Trois cascades. Les habitués savent toutefois qu’il vaut mieux éviter d’emprunter les sentiers glissants de Vaipahi pendant ou après de fortes pluies.



​Poteaux et cordages à renforcer

Car le long de ces 8 km de pistes, certains passages sont abrupts et il faut pouvoir compter sur les équipements mis en place. Or, plusieurs points de vigilance ont été soulevés en 2025, comme nous l’a expliqué Alexandre Le Gayic, chef de la section de l’aménagement et de la gestion des sites touristiques, qui sont plus d’une cinquantaine à travers la Polynésie : “Une équipe de quatre personnes est chargée de mener des contrôles de sécurité. À Vaipahi, on a relevé 129 poteaux branlants sur un total de 172, soit 75 % des poteaux qui présentent un jeu dans leur implantation et qui peuvent donc céder. Du cordage a aussi disparu sur plus de 30 mètres et des marches ont été consolidées par notre prestataire, car fragilisées par la pluie. Entre les conditions météorologiques – avec l’éboulement à Afaahiti et les inondations à Mataiea – et ce constat d’usure au niveau des équipements de sécurité, on a préféré assurer le principe de précaution pendant la saison des pluies.”



Des travaux de remise en état sont donc programmés. “On vient de finir le diagnostic et on espère lancer prochainement les consultations auprès des entreprises pour la réalisation des travaux”, poursuit le référent. Ce qui passera notamment par le rescellement des poteaux et le remplacement de tous les cordages, dont les parties manquantes. La réouverture est espérée courant mars, selon la disponibilité des entreprises. “On fait en sorte que ce soit au plus tôt pour que les usagers puissent à nouveau profiter pleinement du site”, conclut le référent. Une fermeture partielle a été envisagée, mais elle semble trop complexe à organiser par rapport au tracé des circuits et aux zones d’intervention. Cette piste ne serait toutefois pas totalement écartée.



À noter que la partie basse des jardins d’eau de Vaipahi n’est pas concernée par cette fermeture : elle reste ouverte au public du lundi au dimanche.





​Un site plébiscité Le parc des jardins d’eau de Vaipahi a été aménagé en 2007 à Mataiea. La partie basse, qui met en valeur l’histoire des lieux, comprend une cascade, plusieurs bassins et cours d’eau où l’on peu croiser des anguilles et de nombreuses espèces végétales, ainsi qu’une boutique et des sanitaires. En 2025, elle aurait été visitée par 12 000 à 15 000 croisiéristes. Prisée des familles et des sportifs en quête d’évasion en plein air, la partie haute du site comprend trois sentiers de randonnée d’une durée de 35 minutes à deux heures. Un point de vue et une aire de pique-nique permettent de marquer une courte pause entre la vallée de māpē et la pinède.

