

Raimana Li Fung Kuee nouvel entraîneur des Tiki Toa

Tahiti, le 19 octobre 2025 - On connaît désormais le nouveau sélectionneur de l’équipe de beach soccer de Tahiti. Raimana Li Fung Kuee prend le relais de Teva Zaveroni à la tête des Tiki Toa. Ancien capitaine emblématique de la sélection, cette place lui revient logiquement. Déjà entraîneur de l’équipe féminine de Pirae, Raimana sera le garant d’une tradition et de valeurs mises en place par son prédécesseur. Entre l’équilibre de l’effectif et la qualification à la Coupe du monde, de nombreux défis attendent le nouvel entraîneur, prêt à les relever.



“C’est un honneur pour moi d’avoir été désigné entraîneur de la sélection de beach soccer de Tahiti. C’est une fierté de prendre la succession de Teva (Zaveroni, NDLR). Je vais tout faire pour que nos couleurs brillent à travers le monde”, a déclaré le nouveau sélectionneur des Tiki Toa, Raimana Li Fung Kuee, au micro de la Fédération tahitienne de football (FTF).



Joueur et capitaine emblématique des Tiki Toa depuis plusieurs années, Raimana franchit aujourd’hui le pas vers le rôle d’entraîneur. Un rôle qu’il connaît bien, puisqu’il s’occupe de l’équipe féminine de Pirae depuis cinq ans. “J’ai passé mes diplômes et depuis, je m’occupe de l’équipe féminine de Pirae. Ce sera une nouvelle aventure, car je vais coacher une équipe nationale composée de joueurs avec qui j’ai joué pendant plusieurs années. Ce sera particulier, mais je sais que ça va bien se passer”, explique-t-il.



Une mission avec des objectifs bien définis, sur lesquels il compte se pencher dès sa prise de fonction : “Il va falloir reconsolider un peu l’équipe, commencer à recruter de jeunes joueurs, car une génération va s’arrêter. C’est important de préparer l’avenir. Mais pour que ça fonctionne, il faudra trouver un équilibre entre les joueurs expérimentés et les jeunes.”



Un travail de longue haleine, surtout que le nouveau sélectionneur ne déroge pas à certains principes : “Quoi qu’il arrive, les joueurs que nous prendrons devront être motivés et prêts à faire des sacrifices, comme nous l’avons fait. Il faut que les Tiki Toa retrouvent la place qu’ils méritent sur l’échiquier mondial.”



Tout va s’enchaîner rapidement : en octobre 2026 se tiendra l’OFC Nations Cup, tournoi qualificatif de la zone océanienne pour la prochaine Coupe du monde, prévue en 2027. Un challenge à la hauteur de cette légende du beach soccer tahitien, qui se dit prêt à relever tous les défis pour perpétuer l’histoire des Tiki Toa.





Rédigé par Manu Rodor le Dimanche 19 Octobre 2025 à 18:58




